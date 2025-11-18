Ukrayna’da 100 evden 10'u kullanılamaz hale geldi

Birleşmiş Milletler, Rusya’nın Ukrayna’yı tam kapsamlı işgalinin başlamasından üç buçuk yıl sonra ülkede derin bir konut krizi yaşandığını açıkladı.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM) göre, 236 binden fazla bina zarar gördü veya tamamen yok oldu. Bu durum, Ukrayna’nın toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 10’unun kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

10,6 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Belediye konutu yetersizliği, düzensiz kiralık konut piyasası ve devam eden nüfus hareketliliği nedeniyle konut erişilebilirliği ciddi biçimde bozuldu.

Savaş öncesi nüfusun dörtte birine denk gelen yaklaşık 10,6 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı ve çoğu yurtdışında yaşamaya başladı.

Ülke içinde ise 3,7 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bu grubun yüzde 65’i uygun konut bulmakta zorlanıyor ve gelirlerinin yüzde 50’sinden fazlasını kiraya ayırmak zorunda kalıyor, birçok kişi birikimlerini tüketmiş durumda...