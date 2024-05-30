Ulaşılabilir konut için aylık yüzde 1,29 faizle kampanya

Hamide HANGÜL

Fahiş fiyat artışları, kısılan kredi muslukları ve yüksek faiz oranları konuta erişimi zorlaştırdı. Ev sahipliğinin giderek azaldığı, kiracı sayısının ise giderek arttığı günümüzde ulaşılabilir konut için Emlak Konut GYO, yeni bir kampanya başlattı.

Banka ve kefilsiz olarak düğmeye basılan ve 16 projenin dahil olduğu “Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek” kampanyasında İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Balıkesir, Denizli, Antalya yer alacak. Toplam 8 bin konut stokunun dahil olduğu kampanya kapsamında vatandaş, kendisine sunulan 4 ayrı seçenekle ev sahibi olabilecek.

Sektöre dinamizm getirecek

Kampanyanın detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, şu bilgileri paylaştı: “Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız-kefilsiz olarak vatandaşlarımıza ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme koşulunu içeren kampanya başlattık.

İlki, peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci koşulda, yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6’ncı, 12’nci ve 24’üncü aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü koşulumuz ise yarısı peşin, kalan yarısı da yüzde 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz. Dördüncüsü ise yüzde 25 peşinat, yüzde 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.”

Kampanyadan ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşların Emlak Konut GYO web sitesi, çağrı merkezinden ayrıntılı bilgi alabileceğini veya satış ofislerini ziyaret edebileceğine işaret eden Erdem, “Yeni alım fırsatları sunan bu kampanyamızın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına ve sektöre yeni bir dinamizm sağlayacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Emlak Konut GYO’nun, son 1 yıldaki faaliyetlerine de değinen Cengiz Erdem, şu bilgileri verdi: “2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdik. Yılsonu itibarıyla 4 bin 700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettik. Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz.”

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdem, İstanbul’da en düşük konut fiyatının 1 + 1’de 5 milyon 800 bin TL olacağını açıklayarak, “Taksitler aylık 50 bin TL’den başlıyor” dedi. Kampanyanın piyasayı regüle edeceğini, toplam 8 bin konut stokunun bulunduğunu söyleyen Erdem, “Kampanyamız bugün (29 Mayıs 2024) başladı, 2 bin civarında konut satılmasını bekliyoruz” dedi.

Kampanyada süre sınırı olmayacak

Erdem, devam edecek süreçte 16 projeye yenilerinin de eklenebileceğini söyledi. Kampanyada süre sınırı olmadığını ve satış hedefine ulaştıklarında kampanyanın sona ereceğini bildiren Erdem, yüzde 1,29 faiz oranı ve kampanya şartlarıyla konutu ulaşılabilir kılacaklarını söyledi.

Fiyat artışları mutlaka duracak

Kampanyanın konut fiyatlarını aşağı çekip çekmeyeceğine yönelik bir soru üzerine Erdem, kampanyanın piyasayı regüle edeceğini, çok sayıda vatandaşın piyasaya göre çok daha rahat koşullarda konuta ulaşabileceğini belirterek, “Vatandaşa kolay bir imkan sunuyoruz. Bundan daha iyi bir zaman olamaz. Ev almak için doğru bir zaman, çünkü yüzde 1,29 faiz oranı ve 6 yıl vade imkanın bulunuyor” dedi.

Erdem, bir başka soru üzerine, “Fiyat artışlarının mutlaka duracağını düşünüyorum, belli göstergeler var. Biz bu işleri regüle etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Konutun ulaşılabilir olması için kampanya yapıyoruz. Önemli bir kesimin ulaşacağına inanıyorum” yanıtını verdi. Konut sayısını artırmaktan önce asıl meselenin maliyetler olduğuna işaret eden Erdem, elektrik fiyatının bir yıldır artmamasına karşın, çimentodaki artışa işaret ederek, “Asıl önemli olan maliyetlerin düşmesi. Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız” diye konuştu.

5 şehirde 16 proje kampanyada

Kampanyaya İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli’de yer alan 16 proje dahil edildi. İstanbul’daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe; İzmir’deki Allsancak ve Evora İzmir; Denizli’deki Evora Denizli; Balıkesir’deki Balıkesir Emlak Konutları ile Antalya’daki Park Yaşam Antalya projeleri kampanyaya dahil edildi.

Kampanyayla 4 farklı seçenek

1- Peşin alımlarda yüzde 25 indirim

2- Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulunda, 6’ncı, 12’nci ve 24’üncü aylarda ara balon ödemeler yapılacak.

3 -Yarısı peşin, kalan yarısı da yüzde 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak

4-Yüzde 25 peşinat, yüzde 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri sunulacak