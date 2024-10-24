Ülke genelinde konut kiralarında reel düşüş
BETAM’ın araştırmasına göre, Ağustostan eylüle ülke genelindeki ve üç büyükşehirdeki cari konut fiyatı artış oranları, enflasyondan daha düşük olduğu için reel satış fiyatı düştü. İkinci el otomobil piyasasına ise talep artarken, fiyatlar düşmeye devam ediyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), ‘Konut arzında azalma’ başlıklı Sahibindex Satılık Konut Piyasası Görünümü: Ekim 2024 ve “Reel kiralarda düşüş eğilimi” başlıklı Sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Ekim 2024 notunu yayımladı.
Ağustostan eylüle ülke genelindeki ve üç büyükşehirdeki cari konut fiyatı artış oranları enflasyon oranından daha düşük olduğu için hem ülke genelindeki hem de üç büyükşehirdeki reel (enflasyondan arındırılmış) satış fiyatı düştü. Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı eylülde ülke genelinde yüzde -18,6, İstanbul’da yüzde -19,2, Ankara’da yüzde -18,1, İzmir’de ise yüzde -15,3 oldu.
Konut cari fiyatlarındaki artış oranı da azaldı
Cari fiyatlarda yıllık artış oranı ağustosa kıyasla ülke genelinde 2,5 puan azalarak yüzde 21,6’ya düştü. Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı 30 bin 416 TL oldu. Satılık konut ilan metrekare cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 20,8, Ankara’da yüzde 22,4 ve İzmir’de yüzde 26,6 oldu. Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı eylül ayında yüzde 45,2’ye düştü. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 46,2, Ankara’da yüzde 51,3 ve İzmir’de ise yüzde 56,3 olarak dikkat çekiyor. Ortalama satılık konut metrekare fiyatları İstanbul’da 41 bin 667 TL, Ankara’da 23 bin 161 TL ve İzmir’de 35 bin 633 TL oldu.
Talep endeksi %1,2 arttı
Konut talebi endeksi Eylül 2024’te Ağustos 2024’e kıyasla yüzde 1,2 arttı. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı; ülke genelinde, İstanbul’da ve İzmir’de artarken Ankara’da azaldı. Satılan konut sayısı ülke genelinde, Ankara’da ve İzmir’de azalırken İstanbul’da arttı. Satılık ilan sayısı ise hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla ülke genelinde, İstanbul ve İzmir’de artarken, Ankara’da ise azaldı.
2.el otoda talep artıyor fiyatlar iniyor
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporu eylül sayısına göre ise ikinci el otomobil piyasasına talep artarken, fiyatlar düşmeye devam ediyor. Otomobil talep endeksi, ağustosa kıyasla yüzde 0,4 daha düşerken, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 41 daha yükseldi. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 21,1 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde, ilan sayısının yüzde 2,9 düştü.