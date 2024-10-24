Ülke genelinde konut kiralarında reel düşüş

Bahçeşehir Üniversite­si Ekonomik ve Top­lumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), ‘Konut arzında azalma’ başlıklı Sa­hibindex Satılık Konut Piya­sası Görünümü: Ekim 2024 ve “Reel kiralarda düşüş eği­limi” başlıklı Sahibindex Ki­ralık Konut Piyasası Görü­nümü: Ekim 2024 notunu yayımladı.

Ağustostan eylü­le ülke genelindeki ve üç bü­yükşehirdeki cari konut fi­yatı artış oranları enflasyon oranından daha düşük oldu­ğu için hem ülke genelinde­ki hem de üç büyükşehirde­ki reel (enflasyondan arın­dırılmış) satış fiyatı düştü. Reel fiyatlardaki yıllık deği­şim oranı eylülde ülke gene­linde yüzde -18,6, İstanbul’da yüzde -19,2, Ankara’da yüzde -18,1, İzmir’de ise yüzde -15,3 oldu.

Konut cari fiyatlarındaki artış oranı da azaldı

Cari fiyatlarda yıllık artış oranı ağustosa kıyasla ülke genelinde 2,5 puan azalarak yüzde 21,6’ya düştü. Buna gö­re Türkiye genelinde ortala­ma satılık konut ilan metre­kare cari fiyatı 30 bin 416 TL oldu. Satılık konut ilan met­rekare cari fiyatlarındaki yıl­lık artış oranları üç büyük şe­hirde de azalarak İstanbul’da yüzde 20,8, Ankara’da yüzde 22,4 ve İzmir’de yüzde 26,6 oldu. Türkiye genelinde orta­lama kiralık konut ilan met­rekare fiyatındaki yıllık ar­tış oranı eylül ayında yüzde 45,2’ye düştü. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 46,2, Ankara’da yüzde 51,3 ve İz­mir’de ise yüzde 56,3 olarak dikkat çekiyor. Ortalama sa­tılık konut metrekare fiyatla­rı İstanbul’da 41 bin 667 TL, Ankara’da 23 bin 161 TL ve İzmir’de 35 bin 633 TL oldu.

Talep endeksi %1,2 arttı

Konut talebi endeksi Eylül 2024’te Ağustos 2024’e kı­yasla yüzde 1,2 arttı. Konut piyasasındaki canlılık gös­tergesi olarak izlenen satılan konutların satılık ilan sayısı­na oranı; ülke genelinde, İs­tanbul’da ve İzmir’de artar­ken Ankara’da azaldı. Satılan konut sayısı ülke genelinde, Ankara’da ve İzmir’de azalır­ken İstanbul’da arttı. Satılık ilan sayısı ise hem ülke gene­linde hem de üç büyük ilde azaldı. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık konut ilan­larının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatı­lan ilan yaşı ise geçen aya kı­yasla ülke genelinde, İstan­bul ve İzmir’de artarken, An­kara’da ise azaldı.

2.el otoda talep artıyor fiyatlar iniyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ‘Otomobil Piyasası Görünümü’ raporu eylül sayısına göre ise ikinci el otomobil piyasasına talep artarken, fiyatlar düşmeye devam ediyor. Otomobil talep endeksi, ağustosa kıyasla yüzde 0,4 daha düşerken, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 41 daha yükseldi. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 21,1 oldu. Bu göstergenin detayları incelendiğinde, ilan sayısının yüzde 2,9 düştü.