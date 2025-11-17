Unutulmaz çiftin iki odalı dairesi satılıyor

Paul Newman ve Joanne Woodward’ın New York’taki eski dairesi, tam 40 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı. Ünlü çiftin misafir ve ofis alanı olarak kullandığı iki yatak odalı, bir banyolu daire 1,69 milyon dolara alıcı bekliyor.

Daire, çiftin ana yaşam alanı olan penthouse’un bir alt katında bulunuyordu. 1925 yapımı binada bulunan dairenin; Central Park manzarasına sahip olması, 24 saat kapıcılık hizmeti, fitness salonu, bisiklet odası gibi imkanlarıyla binanın ayrıcalıklı yaşam özelliklerini yansıtıyor.

Newman-Woodward çiftine ait üst kattaki penthouse ise Temmuz ayında 14 milyon dolara satılmıştı.

Newman öldü, Woodward yaşıyor

Newman ve Woodward, 1953’te “Picnic” oyununda tanışıp 1958’de evlendi. Çift, Beverly Hills’te başlayan ortak yaşamlarını daha sonra Connecticut ve New York’taki evlerinde sürdürdü. Paul Newman 2008’de 83 yaşında hayatını kaybetti. Joanne Woodward ise şu an 95 yaşında.