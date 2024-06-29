Uzman isim anlattı: Türkiye ile Almanya'da konut fiyatları aynı

Consera Yapı Endüstri Kurucusu ve Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, Türkiye'deki konut satışları ile fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Şimşek, şu anda dünyada 1,6 milyar insan aslında konut krizi yaşadığını, Türkiye’nin bu krizi yaşayan ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Şimşek, Bu gitgide büyüyor. Ekonomi başta olmak üzere bunu tetikleyen birçok unsur var; deprem, iklim değişikliği gibi... Tabi bunların hepsi aynı anda ülkemizin başına geldiği için şu anda bir takım önlem başlığı altında alınan kararlar aslında piyasayı direkt etkiliyor" dedi.

'Vergi artışında günün sonunda son kullanıcı bedel ödeyecek'

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ülkemizde en kısa sürede en fazla vergi toplama yolları belli. Bunlardan bir tanesi de gayrimenkul. Yani ülkelerde kriz olduğu zaman önce gayrimenkul durur. Bir de bunu yüzde 25 gibi bir vergiyle tekrar talep oluşmasın diye durdurursanız mesele başka bir noktaya gidiyor. Vergi artışında günün sonunda son kullanıcı bedel ödeyecek. Her zaman her şeyin bedelini son kullanıcı yani halk öder. Bizim ülkemizde bütün acı reçetelerin sonunu halk öder. Burada da maalesef bedeli kiracı ödeyecek. Burada çözülmesi gereken bir sorun yumağı var, bu sadece vergi indir kaldırla olacak bir şey değil.

- Şu anda ciddi bir şekilde talebi durdurmak ve ekonomiyi soğutmak olduğu için genel politika bu da tabi en büyük kalemlerden birisi olduğu için bu önlemlerin hepsi süreci donduracaktır” diye konuştu.

Artık arsa revaçta

- Konut satışları geçen seneye göre yüzde 17 düştü. Konut dışı gayrimenkul; arsa, tarla satışları yüzde 58 arttı. Bugün İstanbul’da, İzmir’de, büyükşehirlerde konut almayı artık insanlar hayal etmiyor. 'Bir gün konut alabilir miyim' yok artık, hayal etmiyor. Diyor ki 'Ben en azından şehir dışından kendime bir yer, parsel alayım ve buraya bir şey yapayım.' İnşallah burada olumsuz şeyler olmaz da regüle edilebilir.

Yabancılar rotayı çevirdi

- Son iki senedir Ruslar, Ukrayna ve İranlılar çok ev aldı ancak şu anda ekonomik durumdan kaynaklı bu alımlar ağırlıklı Dubai, Abu Dhabi, Katar’a kaymış durumda. Bizim şu anda İstanbul’daki metrekare fiyat ortalamamız Almanya'yla neredeyse aynı. Kişi başı milli gelir 50 bin euro olan bir ülke ile kişi başı milli gelir 10 bin olan bir ülkedeki konut metrekare satış fiyatı metropol kentlerinde aynı.

- Şu anda da arz tarafı da çok durgun ve umutsuz. Çünkü işini çevirmek zorunda olan tüccar, esnaf satmak zorunda çünkü krediye erişim yok. Bir an önce burayı düzeltmemiz lazım. Eylül ayından sonra düzeleceği konusunda bir his var, inşallah o dala tutunabiliriz."