Uzmanlar konut satışını değerlendirdi: Reel değer kaybı etkiledi; faiz öncesi harekete geçtiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'te konut satışlarının 2023'e göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25 olduğunu duyurdu. En yüksek satış 239 bin 213'le İstanbul'da görülürken, onu 134 bin 46'yla Ankara, 80 bin 398'le İzmir takip etti.

Sektör temsilcileri, ekonomik dalgalanmalar, dezenflasyon programı ve kredi oranlarındaki yüksekliğe rağmen konut satışlarında yaşanan yüzde 20,6'lık artışı değerlendirdi.

'Reel kayıp harekete geçirdi'

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, 2024'ün ikinci yarısında geçmiş yıllardaki canlı piyasa günlerine dönüşün ilk sinyallerinin verildiğini söyledi.

Konut fiyat artışının enflasyonun gerisinde kalması ve reel olarak değer kaybı olmasının alıcıyı harekete geçirdiğini dile getiren Kumova, birinci el konut satışlarının toplam içindeki payının yüzde 31'den yüzde 32,8'e yükselmesinde üretici şirketlerinin kendi vadelendirme sistemlerini tüketiciye sunmalarının etkisinin olduğunu, artışın devam etmesini beklediklerini anlattı.

'Faizler inince 2025'te rekor gelebilir'

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, faizlerde yaşanacak bir miktar düşüşün konut satışlarını artıracağına inandıklarını belirterek "Faizlerinin düşmesiyle pazarda tekrar bir canlanma öngörüyoruz. 2025'te rekor tazelenebilir ve 1,5 milyon sınırını ilk kez aşabiliriz" dedi.

'KKM'den çıkan para yöneldi'

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, "Faizlerin inmesi sonrası fiyatların artacağı yönündeki beklenti ve yine kira artışlarında ocak ayıyla birlikte yükseliş birçok kişiyi konut kredisine yönlendirdi" ifadelerini kullandırdı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, son aylarda özellikle KKM'den ve altından çıkan birikimlerin konuta yöneldiğini kaydetti.

Aydoğan, "Mevduat faizlerinin düşeceğini öngören ve gayrimenkuldeki fırsatları değerlendirmek isteyen birçok yatırımcı konuta yöneldi" diye konuştu.