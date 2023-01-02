V metroway ile AVM pazarına girdi
Büyüyen AVM pazarı yatırımcıların iştahını kabartıyor. Gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösteren İsra Holding de sektörün önemli oyuncuları arasında yer almak için V markalı projelerine start verdi.
İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, “Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapısıyla 20 yılı aşkın süredir gayrimenkul geliştirme, inşaat, turizm ve enerji sektörlerinde projeler geliştiren İsra Holding olarak yakın zamanda yeni yatırımları kamuoyu ile paylaşamaya hazırlanıyoruz” dedi.
Tavlı, “V” markalı projelerinden V Metroway projesini 2023‘ün ikinci çeyreğinde, V Orman Resort Turizm Kompleksi 1. Etabını 2023‘ün Mayıs ayında ve yeni nesil AVM projesi V Mall İstanbul’u da 2024 yılı üçüncü çeyreğinde hizmete sunacaklarını açıkladı.