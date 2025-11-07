Vekon’dan 75 günde tamamlanan çelik etkinlik alanı

Vekon, İstanbul’da 4 bin metrekarelik yeni bir çelik etkinlik alanını rekor sürede tamamladı. 110 metre uzunluğa, 36,3 metre açıklığa ve 14,5 metre yüksekliğe sahip yapı, tasarımdan montaja kadar tüm süreçlerin tek elden yürütülmesiyle yalnızca 75 gün içinde faaliyete geçti.

Hibrit sistem ve hızlı montaj

Yapısal ve hafif çeliğin birlikte kullanıldığı hibrit sistemle hayata geçirilen proje, üç boyutlu mimari modelleme ve mühendislik hesaplamalarıyla tasarlandı. Vekon, üretim ve montaj aşamalarını eş zamanlı yürüterek, hem estetik hem de teknik bütünlüğü yakaladı.

Ekobord ile estetik ve dayanıklılık

Yapının dış cephesinde, Vefa Group markası Ekobord’un wood ve stone dokulu fibercement levhaları kullanıldı. Bu sayede yapı, doğal dokulu estetik bir görünüme kavuşurken, cephe dayanıklılığı da güçlendirildi.

“Sektörde ender bir başarı”

Vefa Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, projenin mühendislik gücünü ve saha hızını yansıttığını belirterek şunları söyledi:

“Bu ölçekte bir yapıyı 75 günde tamamlamak Türkiye’de nadir görülen bir başarı. Çeliğin esnekliği ile Ekobord’un yenilikçi malzemeleri birleştiğinde, hem estetik hem de uzun ömürlü yapılar ortaya çıkıyor.”

Güner, Vekon’un mimari tasarımdan mühendisliğe kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yönetebilme kabiliyetiyle “ön üretimli yapı tasarımcısı” kimliğini pekiştirdiğini vurguladı.