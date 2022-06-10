"Verimlilikte 'yerel'in rolü artmalı

Mehmet Nabi BATUK

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerjiyi verimli kullanma konusunda farkındalık yaratmak için Dalmaçyalı sponsorluğunda başlattığı Anadolu Buluşmaları toplantılarının 22’incisini Mersin’de gerçekleştirdi. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ve DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar da konuşmacı olarak katıldı. Konutlarda enerji verimliliğinin artması için hayata geçirilen düzenlemelerin masaya yatırıldığı toplantıda, enerji verimliliğine ilişkin uzun vadeli planlamalar yapılması, yeşil konut projelerinin önünü açacak uygulamalar geliştirilmesi, yerel yönetimlerin yasal açıdan enerji verimliliğinde daha önemli görevler üstlenmesinin sağlanması, enerji verimliliğini artıran binalara yönelik yeni vergi indirimleri Paris İklim Antlaşmasını destekleyecek yeni stratejiler oluşturulması çağrısı yapıldı.

“Artan maliyet, verimliliği daha stratejik hale getirdi”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji maliyetlerinin yıl başından itibaren 2,5 katına çıktığına dikkat çekti. Yükselen maliyetlerin enerji verimliliği konusunun hiç olmadığı kadar stratejik bir hale getirdiğini kaydeden Prof. Dr. Emre Alkin, “Enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için yeni inşa edilen ve mevcut binalarda ısı yalıtımı uygulamalarının mutlak suretle yaygınlaştırılması gerekiyor. Ülkemizdeki 25 milyona yakın konutun yüzde 70’ten fazlasında ısı yalıtımı bulunmuyor. Yükselen enerji faturaları karşısında yalıtımı tüketicilerin kurtarıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu avantajları doğru politikalarla bir fırsata dönüştürmeliyiz” dedi.

“Enerjide ortak akılla uzun vadeli planlara ihtiyaç var”

Enerji verimliğinin artırılması için uzun vadeli enerji planlarına ihtiyaç olduğunu kaydeden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, konutlarda olduğu kadar sanayi tesislerindeki enerji verimlilik oranlarını artıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu aktardı. Yalıtım sistemlerinin gelişiminin sağlanması ve maliyetlerini azaltacak düzenlemelerin artırılması çağrısı yapan Kızıltan, “Ülkemizdeki en önemli eksiklik olan planlama yetersizliği enerji politikalarında da ülkemizi olumsuz etkiliyor. Enerji kaynaklarımızı ortak akılla mutlaka bir gerçekçi planla yönetmeliyiz. Bu alanda enerji alanındaki STK’ların da sesine kulak verilmeli” diye konuştu.

“Yeşil konutta maliyetleri düşürecek düzenlemeler şart”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise yeşil konut projelerinin önünü açmak için yürüttükleri çalışmalardan bahsederek şunları söyledi: “İmar projelerinde ve yaptığımız uygulamalarda enerji verimliliğini artıracak bir dizi tedbirler alıyoruz. İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalan bir belediye olarak 2020-2030 dönemi kriterlerine uyacağını taahhüt eden Türkiye’den ilk belediye olduk. Sözleşme kapsamında ilk olarak yeşil bina anlamına gelen LEED Sertifikalı gündüz bakımevimizi hayata geçirdik. Projemizin ardından kentimizde üretim yapan müteahhitlik firmaları da LEED Sertifikası'na uygun projeler üretmeye başladılar. Bu alanda firmaları daha çok teşvik edecek uygulamaları hayata geçirdik. Kentimizde kendi elektriğini kendi üreten bir konut projesi tüm hızıyla yükseliyor. Ancak bu tarz girişimlerin artırılması için yerel belediyelerin atacağı adımlar sınırlı kalıyor. Yeşil bina konseptinin geliştirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na da önemli görevler düşüyor. Sürdürülebilir enerji kaynağı üreten yeşil bina projelerinin sayısının artması için yükselen maliyetlerin paylaşılması konusunda yeni adımlar atılmalıdır.”

“60 ay vadeli kredi destek paketi doğru detaylandırılmalı”

Enerji maliyetlerinin dışında tedarikinin de her geçen gün zorlaştığına dikkat çeken VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise önümüzdeki süreçte dünyayı enerji alanında önemli problemler beklediğini söyledi. Enerji verimliliğini artırmak üzere başta gelişmiş ülkelerin harekete geçirdiğini ve ciddi yatırımlar planladığını ifade eden Çağdaş Korkmaz, Türkiye’nin de bu alanda zaman geçmeden uzun vadeli stratejiler geliştirmesi gerektiğini dile getirdi. Korkmaz, “Avrupa 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşmak için 1 trilyon Euro'luk kaynak oluşturdu. 2030 yılına kadar program kapsamında 260 milyar Euro'luk bütçe konutlarda enerji verimliliği için kullanılacak. Birçok ülke konutların enerji verimli hale getirmeden karbon nötr seviyeye gelmenin mümkün olmadığının farkında ve bu kapsamda politika üretiyor. Ülkemizde ise konutlarımızın dönüşümü için 2009 yılında yürürlüğe giren enerji kimlik belgesi uygulamasının daha da yaygınlaştırılması gerekiyor. Ayrıca mevcut yapıların enerji verimli hale dönüştürülmesi için 60 ay vade avantajı sağlayan kredi destek paketinin doğru şekilde detaylandırılmasına ihtiyaç var” diye konuştu.

“Yalıtım projelerine hibe desteği verilmeli”

Yurt dışında konutların enerji verimliliklerini artıracak yatırımların artırılması için hayata geçirdiği projelerden bahseden Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ise şöyle konuştu: “Fransa’da 1 milyon kişi binalarının enerji verimliliğini artıracak projeler için kredi kullandırılmış durumda. Biz de ise ülkemizin kaynakları sınırlı olduğu için 50 bin liralık krediler yerine 5-10 bin TL’lik hibe destekleri çok daha önemli, Konutların tamamı ısı yalıtımlı hale gelirse yaklaşık 7 milyar dolar tasarruf sağlanacak.”

"Belediyeler enerji verimliliğinde daha başarılı misyonlar üstlenebilir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer enerji verimliliğini artırmak için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ve denetleme mekanizmalarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini aktardı. Enerji verimliliği artırmak üzere yenilebilir enerji, teknoloji ve dijitalleşme alanında yatırımlar yaptıklarını ifade eden Vahap Seçer, “Enerji alanında projeler üretmek amacıyla bünyemizde bir Ar-Ge birimi oluşturduk. Özellikle MESKİ’nin yüksek enerji giderlerini azaltma konusunda önemli projeleri faaliyete aldık. MESKİ’nin altyapısını kurduğumuz SCADA Sistemi üzerinden takip ediyor, enerji verimlik oranlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Kavşak aydınlatma altyapımızı akıllı LED sistemleri ile yenileyerek enerjiyi etkin ve tasarrufl u kullanıyoruz. Yıl sonuna kadar GES kapasitemizi 18 megavata çıkaracağız. Katı atık tesislerimizdeki santrallerimizde ise oluşan metan gazından 130 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlıyoruz. Enerji verimliliğimizin artırılması, sera gazı ve karbon salınım oranlarımızın azaltılması için bu çalışmaları yeterli görmüyoruz. Bu alanda belediyelerin önünü açacak yeni yasal düzenlemeler hayata geçirilirse çok daha fazla başarılı işler yapabiliriz” dedi.