Vinçler mesaiye başladı

06 Temmuz 2020

LEYLA İLHAN

Hareketli günler yaşayan gayrimenkulde, stoklar eriyor. Yıl sonuna kadar mevcut projelerin tamamına yakının satılacağı öngörülürken, müteahhitler yeni projeler için harekete geçti. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, düşük faizli kredi kampanyasının halen ilk günkü hızla devam ettiğini ifade ederek, “Eğer bir değişiklik olmadan bu hızda devam edersek, bir iki ay sonra hem sıfır pazarında elde hem de ikinci elde arz sıkıntısı hissedebiliriz” diye konuştu. Taylan, mevcut stokların azalmasıyla birlikte özellikle yeni başlayacak konutlarda yüzde 10 ila 30 arasında bir fiyat artışı beklediklerini söyledi.

“Müteahhitler arsa peşine düştü”

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş, sektördeki hareketliliğe dikkat çekerek, “Eskiden hiç aramayan sormayan müteahhitler, şimdi ‘Elinde arsa var mı? Kat karşılığı yer var mı?’ diye sormaya başladı. İlgi devam ederse stok bu yıl içinde bitebilir” dedi.

Sektörde son üç yıldır talebin azaldığını belirten Sinpaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Yarım kalan projeler başladı. Haziran satışlarının 200 bine yakın olmasını bekliyoruz. Bu süreçte yılsonu konut satışlarının 1.2 milyon adedi bulması sektör için önemli bir başarı olur” diye konuştu.

Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz da yatırımcının piyasaya döndüğünü ancak piyasada yatırımcıya hitap edecek topraktan satışı yapılan proje kalmadığını söyledi. Tuğsuz yeni projeler başladığında bu projelere olan ilginin de yatırımcının dönüp dönmediği konusunda bir bilgi kaynağı olacağını ifade etti. Alıcıların ve satıcıların eski fiyattan görüşmeleri nedeni ile ilk haftalar satışların çok daha hızlı olduğunu söyleyen Tapu.com CEO Emre Erşahin, “Ellerinde stok olan satıcılar fiyatlarını yukarı yönlü artırdığı için satışlar biraz yavaşladı” açıklamasını yaptı.

“Yatırımcı yeniden piyasaya geldi”



Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, kampanya ile birlikte satış ofislerine gelenlerin sayısında bir azalma olmadığını, ancak arzın azalmasıyla birlikte insanların kendine uygun daire bulamadığını söyledi. Yaşanan talep patlaması ile birlikte son iki yılda oluşan stoğun da eriyeceğini aktaran Dereli, “İki yıllık ötelemeli kampanya yatırımcıyı yeniden piyasaya çekti. Bizim projelerimizde yüzde 50-50’ye gelen oturumcu-yatırımcı oranlarından da bunu görebiliyoruz” dedi.