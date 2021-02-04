Yabancılar en çok yatırım için Türkiye’den gayrimenkul alıyor

2023 yılında yabancıya 15 milyar dolarlık satış hedefiyle yola çıkan Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Türkiye'de Yabancı Gayrimenkulün Yatırımlarının Geleceği İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek adlı raporu açıkladı. Rapora göre yabancıların yüzde 45’i yatırım amaçlı gayrimenkul alırken, yüzde 27’si vatandaşlık için gayrimenkul alımı gerçekleştirdi.

Türkiye’de yatırım yapan 48 ülke vatandaşıyla yine Türkiye’deki 12 şehirde 410 uluslararası yatırımcıyla 8 dilde gerçekleştirilen raporu bugün yapılan toplantıyla GİGDER Başkanı Faruk Akbal tarafından açıklandı. Akbal, “Yabancıların alım nedenlerine baktığımızda en başta gelen kısım yüzde 45 ile yatırım amaçlı oldu. Yüzde 27’si tatil için alırken, vatandaşlık için alanların oranı yüzde 27 oldu. Emeklilik hayatı yaşamak için alanların oranı ise yüzde 23 oldu” dedi.

En çok 45-54 yaş arası gayrimenkul satın alıyor

Türkiye’de yatırım yapanların yaş gruplarına baktıklarında en büyük alımı 45 ile 54 yaş arası doktor mühendis gibi kalbur üstü bir kitle yatırım yaptığını ifade eden Akbal, “Ülke bazlı alım nedenlerine baktığımızda Ürdünlülerin yüzde 89’u yatırım amaçlı alırken, Rusların yüzde 70’i ise tatil için alım yapıyor. İngilizlerin ise kalıcı hayat için aldığı dikkat çekti” dedi.

Alanların yüzde 75’i vatandaşlık düşünmüyor

Çıkan sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 10’un vatandaşlık alırken, yüzde15’inin ise başvuru sürecinde olduğu ya da başvurmayı planladığını belirten Akbal, “ Yüzde 75’i ise vatandaşlık almayı düşünmüyor. Yani yatırım yapan 4 yatırımcıdan sadece biri vatandaşlık için gayrimenkul alıyor” diye konuştu. Akbal, alımlarda yüzde 61 ile İstanbul ilk sırada iken onu Antalya’nın izlediğini kaydetti.

Yüzde 90’ı yeni konut alıyor

Gayrimenkul alanların yüzde 57’sinin bitmiş sıfır konut alırken, yüzde 32’sinin inşat halinde olan konutları almayı tercih ettiğini ifade eden Faruk Akbal, “Yüzde 11 i ise ikinci el konut almış durumda. Yani yabancıların yüzde 90’nı yeni konut alıyor” açıklamasını yaptı.

Alanların yüzde 92.7’sinin konutu alınca en az 5.7 yıl elinde tuttuğunu, yani hızlıca satmadığını belirtti.

Futbolcu Tanju Çolak Antalya’daki arsasını sattı

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Bayram Tekçe ile Antalya’dan bağlanan futbolcu Tanju Çolak, 1997 yılında bulunan arsasını satışı için Antalya’da olduğunu söyleyerek, arsanın satışını gerçekleştirdiğini söyledi.