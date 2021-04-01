Yabancıya ‘fahiş fiyatlı ev satışı’nın önü kapandı

Leyla İLHAN

Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, “Bir yabancı Türkiye’de gayrimenkul alırken artık ekspertiz raporu ile almak zorunda. Böylece yabancıya 10 liralık daire 20 liraya satılamıyor. 11 liraya bile tapu devri yapılamıyor. Bu konuda tapu daireleri raporu görmeden satışa izin vermiyor. Böylece yabancıya fahiş fiyatlı satış engellenmiş oldu” dedi.

Pandemi döneminde barınma ve lojistiğin en önemli iki ihtiyaç olarak öne çıktığının söyleyen Bucak, “Dolayısıyla lojistik yolları üzerinde bulunan ülkelerin değeri 2 ila 3 kat arttı. Üç kıtayı bağlayan Türkiye bu konumuyla öne çıkıyor. Bu anlamda Türkiye geçmiş yıllarda sorunlu konular hakkında adımlar atılarak ilk yatırımını yapan yabancıya vergi muafiyet hakkı sağlayarak bu süreci destekledi ve 2020 yılında gelen yabancı çekme rüzgârını kullanmaya başladı” diye konuştu.

Son 10 yılın en iyisi

Bu yıl pandemi ortamında dahi Türkiye’nin 41 bin yabancıya konut sattığını aktaran Bucak, “20 bin satışın ise pandemi nedeniyle tapu devri hala yapılmadı. Dolayısıyla 2020 pandemiye rağmen son 10 yılın en iyi yılıydı. Biz şirket olarak yabancıya satışımızı pandemiden sonra 2’ye katladık” dedi.

2021 yılında Türkiye’ye Pakistan, Malezya, Bangladeş, Singapur gibi ülkelerden ciddi talep beklendiğini belirten Bucak, “2020’de bunu kısmen aldı. Aşılama olayı da doğru bir matematikte ilerlerse bizim bu pazarlardan toplayacağımız birçok yatırım var” dedi. Bucak, ayrıca Avrupa’da yaşayan expatlar ile bu ülkelerde yaşayan Fas, Tunus, Libya gibi Araplar için de Türkiye’nin ev almak için çok uygun koşullara sahip olduğunu söyledi.

Emekli ABD'lileri Türkiye'ye çekebiliriz

Türkiye'nin ABD'de yaşayan Müslüman emekli kitle için de cazip koşullara sahip olduğunu vurgulayan Bucak, "Çünkü 250 bin dolara Türkiye'de rahatlıkla iyi yaşayacakları bir ev bulabilirler. Ayrıca Amerika'da kiralar çok yüksek ve bu kitlenin aldıkları 3 bin 500-4 bin dolarlık emekli maaşla bu kirayı karşılamaları zor. Ama Türkiye'de bu parayla çok rahat yaşayabilirler" dedi.