Yabancıya satış yapan emlakçıya düzenleme geliyor

Leyla İLHAN

Yurtiçinde çalışan emlakçılara 2019 yılının aralık ayında getirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sonra yabancıya yönelik satış yapan firmalara da düzenleme geliyor. Yıllık 40 bin bandının üzerinde yabancıya konut satışının yapıldığı Türkiye’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye ve Ticaret Bakanlığı’nın, Uluslararası Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor. Yıl sonuna doğru çıkması beklenen yönetmelikle, yabancıya satış yapan şirket çalışanlarına en az bir yabancı dil bilme şartı getirilecek. Uygulama kapsamında üniversitelerde ilgili bölümlerin açılması ve bu eğitimden geçenlere sertifika koşulunun getirilmesi planlanıyor.

“Hem dil bilecek hem de emlak bilgisi olacak”

Yurt içinde gayrimenkul satışı yapan şirketlere Emlak Danışmanlık Sertifikası’nın geldiğini belirten Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, şimdi de benzer bir uygulamanın yabancıya satış için geleceğini söyledi. “Şu anda İstanbul Ticaret Odası, Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile belli başlı üniversiteler konuyla ilgili çalışıyor” diyen Bucak, “Konuyla ilgili eğitim programlarının hazırlanması gerekiyor. Özellikle Uluslararası Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği konusunda taslak haline gelen metinler var. Yılsonuna doğru hayata geçirilmesini umut ediyorum. Böylece yabancıya gayrimenkul satan şirketler bu sürece girerler” dedi. Yönetmeliğin taşınmaz ticaretinin nasıl olacağı, gayrimenkulü satan firma ile çalışanların hangi kriterlere sahip olacağı gibi düzenlemeleri içerdiğini söyleyen Bucak, “Çünkü yabancıya satış aynı zamanda Türkiye’yi tanıtmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu yapanın belli kriterlere sahip olması gerekir. Bu kriterler arasında dil şartı olacak. İngilizce gibi bir dilin yanında ileride Rusça ve Farsça gibi dilleri de bilme koşulu sağlanmalı” diye konuştu.

Şu anda yabancıya gayrimenkul satan 6 ila 7 bin civarında şirket olduğunu aktaran Hakan Bucak, “Yaptırım olmayınca tur acentesi, ya da bir manav gelip gayrimenkul satabiliyor. Sertifika bu karmaşık düzeni sonlandırıp, pazarın düzenlenmesini sağlayacak” dedi.

“Ticaret Bakanlığı’ndan yönetmelik bekleniyor”

Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancı yatırımcı konusunda Türkiye’nin itibarının söz konusu olduğunu vurguladı. Akbal, “Bu nedenle çok daha hassas davranmamız gerekir ve bu işi herkesin yaptığı bir iş olmaktan çıkarmak zorundayız. Dernek olarak bu amaçla yönetmelik kriterleri hazırladık. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile paylaştık. Önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanlığı ile bir araya geleceğiz. Bu görüşmeden sonra sektörle işbirliği yaparak Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmeliğin çıkarılmasını bekliyoruz” diye konuştu. Ömer Faruk Akbal, yönetmelik çıktıktan sonra firmalara bir yıl gibi bir geçiş dönemi de öngördüklerini aktardı. Bu süre içinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ve uluslararası bir üniversite ile işbirliği yaptıklarını anlatan Akbal, “Buradan alınacak sertifika ile bütün dünyada gayrimenkul hizmeti verebilecek düzeyde bir eğitim programı hazırladık” diye konuştu.