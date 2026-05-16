Yeni binalarda zorunlu dönem başlıyor! Tarih belli oldu

Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında çevre dostu yapılaşmaya yönelik yeni adımlar atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni uygulamayla birlikte özellikle büyük ölçekli yapılarda enerji tüketimi ve karbon salımı daha sıkı şekilde takip edilecek. Buna göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alacak ve 10 bin metrekareyi aşan yeni binalarda enerji kimlik belgesi ile bina yaşam döngüsü analizi belgesi zorunlu olacak.

Binaların tüm karbon izi hesaplanacak

Yeni sistem kapsamında yalnızca binanın kullanım sırasındaki enerji tüketimi değil, inşaat sürecinden yıkıma kadar tüm yaşam döngüsü boyunca oluşan sera gazı emisyonları hesaplanacak. Ham madde temini, nakliye, bakım, yenileme ve geri dönüşüm süreçleri de analiz kapsamına dahil edilecek.

Analizler, Bakanlığın BEP-TR sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve belgeler yetkili enerji kimlik uzmanları tarafından hazırlanacak.

Düşük karbonlu bina dönemi

Yönetmelikle birlikte “düşük karbonlu bina belgesi” uygulaması da hayata geçiriliyor. Enerji kimlik belgesinde sera gazı emisyon sınıfı en az B ve enerji performans sınıfı en az C olan yapılar bu belgeyi almaya hak kazanacak.

Bakan Murat Kurum, yeni düzenlemenin çevre dostu yapılaşmayı hızlandıracağını belirterek düşük emisyonlu binaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.