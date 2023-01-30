Yeni Evim projesinde 10 günde 8 bin 27 başvuru
Orta gelirli vatandaşların 81 ilde piyasa koşullarına göre uygun vade yapısıyla ilk konutlarını alabilmesi için uygulamaya konulan ve ilk etapta 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacak "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nın ilk 10 günlük bilançosu belli oldu.
16 Ocak'ta başlayan program kapsamında, kamu bankaları ve katılım finans kuruluşlarına 10 günde 8 bin 27 başvuru yapıldı.
İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanan programa başvurularda başı İstanbul çekti.
Başvuruların 1859'u İstanbul'u kapsayan birinci bölgeden, 1797'si Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'yı kapsayan ikinci bölgeden, 4 bin 371'i de diğer illeri kapsayan üçüncü bölgeden yapıldı.