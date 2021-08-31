Yeni Fikirtepe’de yeşil alan yüzde 70 artırıldı

Leyla İLHAN

Fikirtepe’de yarım kalan projelerin tamamlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Emlak Konut eliyle başlattığı Yeni Fikirtepe projesinde çalışmalar sürerken, bölgede yeşil alan oranları da yüzde 70 artırıldı. İstanbul’un pilot kentsel dönüşüm bölgesi olan Yeni Fikirtepe Projesi’nde kesintisiz yeşil koridorlar, kesişim noktalarında ise geniş park ve sosyal donatılar yer alacak. Bu kapsamda projenin bir önceki planında 101 bin 693 metrekare park alanı yer alırken, bu oran yapılaşma alanı değiştirilmeden yeni planda 173 bin 620 metrekareye çıkarıldı.

Konutlar hak sahiplerine 4 yılda teslim edilecek

Yeni Fikirtepe Projesi ile bölgede yarım kalan inşaatlar hızla yükselirken, 2018 yılında finansal zorluk yaşayan firmalardan devralınan projelerden ilkinde teslim aşamasına gelindi. Binler

ce ailenin çözümü için yıllardır beklediği Fikirtepe’de çalışmalar aralıksız devam ederken, 60 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi’nde konutlar, hak sahiplerine dört yıl içerisinde etaplar halinde teslim edilecek. 1.5 milyon metrekare inşaat

alanını kapsayan ve 8 milyar lira değerindeki Yeni Fikirtepe projesi için imar planları bu yılın başında belli olurken, Emlak Konut GYO hazırlık ve ihale sürecini yürütüyor. Bölgede ihalesi tamamlanan ve ruhsatı alınan alanlarda ise inşaat çalışmaları başladı.

Fikirtepe’de tahliye için son 1 ay

Bölgedeki riskli yapıların tahliyesi en geç 01.10.2021 tarihine kadar gerçekleşecek ve evlerini tahliye eden vatandaşlar yeni evini alana kadar her ay kira yardımı alacak. İstanbul’da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı, 1.150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için 1.500 lira olarak belirlendi. İkamet eden vatandaşlar Bakanlığın belirlediği aylık kira bedelinin 5 katı kadar (7 bin 500 lira), kiracılar ise 2 katına kadar (3 bin lira) kira yardımı alabilecek. Hak sahiplerinin kira yardımını peşin alması için ikamet etme şartı aranacak ve sonraki kira bedeli takip eden aylarda yapılacak.