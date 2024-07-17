Yeni gayrimenkul projeleri için fon kurulmasına izin

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

CNBC-e'den Fırat Gazel'in haberine göre gayrimenkul yatırım fonlarının şemsiye fon olarak kurulamayacağına ilişkin yasak kaldırıldı. Maketten daire satışı kavramının çokça kullanıldığı sektörde, projeden gayrimenkul yatırım fonu kurulmasının da önü açıldı.

Yeni düzenlemeyle şemsiye fonun kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olmak üzere, bir şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler oransal olarak alt fonların portföylerinden karşılanacak.

Projeler için fon kurulabilecek

Gayrimenkul sektöründeki en önemli yeniliklerden birisi, özellikle arsa üretme hedefli oluşturulan Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu uygulaması.

Münhasıran bağımsız bölüm toplam brüt alanının yarısından fazlasının konut kullanımına ayrıldığı bağımsız kuruluşlarca tespit edilen gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere fon kurulması mümkün olacak.

Üç yıl içinde inşaat zorunlu

Fon portföyü, yalnızca üzerinde proje geliştirilecek olan arsalar, gayrimenkul projeleri ve ilgili para ve sermaye piyasası araçlarından oluşabilecek. Yatırım yapıldığı tarih itibarıyla tamamlanmamış gayrimenkuller, tamamlanmalarını takip eden dönemlerde de portföyde yer almaya devam edebilecek.

Tapuda fon adına tescil edilen arsalar üzerinde en geç 3 yıl içinde gayrimenkul projelerinin inşaatına başlanması zorunlu olacak.