Yenigün: Yurtdışında 100 bin işçi ve 20 milyar $’lık iş hedefliyoruz

08 Şubat 2020

Mehmet KAYA

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin zorluklara ve Türkiye’nin geleneksel pazarları olan ülkelerin emtia ihracat gelirlerindeki düşüşten gelen pazar daralmasına karşılık olumlu seyrettiğini söyledi. Yenigün, düzenlediği basın toplantısında 2019 yılında yurtdışında 18 milyar dolarlık yeni üstlenim ile tamamladıklarını, 2020’de yeniden 20 milyar dolara çıkmayı hedeflediklerini bildirdi. Libya hükümeti ile alacaklar konusunda bütün alacakların tutanak altına alınacağı bir görüşme yapılacağını belirten Yenigün, bir miktar ödemenin söz konusu olabileceğini, Türk firmaların özellikle devam eden teminat mektupları nedeniyle yıllık 50 milyon dolar ödeme yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucu Libya hükümetinin adım attığını belirten Yenigün, “Ticaret Bakanlığımız anlaşmazlık konularında görüşlerini bildirmişlerdi. Libya tarafından da dün itibarıyla Dışişleri Bakanlığı’na çözüm önerileri geldi. Bütün ihtilafları çözmek için adım atılmasını umuyoruz. Teknik ekibi davet ederiz müzakerelerimizi yaparız. Konularının çözümü için bir noktaya gelebilirsek sonrasında iki bakan bir araya geldiğinde bir sonuca bağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yenigün, alacakların tutanağa geçirilerek kayıt altına alınmasının önemli bir husus olacağını vurguladı. Türk firmaların Libya işlerine verilen teminat mektupları nedeniyle hala yıllık 50 milyon dolar bankalara ödeme yaptığını da belirterek, bunun da azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Türk firmaların Libya’dan 1 milyar dolar alacağı olduğunu bildiren Yenigün, halen 1.3 milyar dolar da teminat mektubunun aktif durumda bulunduğunu iletti.

400 milyar dolar sınırı için tören düzenlenecek

Türk müteahhitlik firmalarının 1972’den bu yana üstlendiği iş tutarının 400 milyar doları aştığını hatırlatan Yenigün, düzenlenecek bir törenle bunu kutlayacaklarını aktardı. 2020 beklentilerini de aktaran Yenigün, 20 milyar dolar hedefine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Türkiye’nin Rusya ve Afrika pazarındaki etkinliğinin arttığını, Çin ile rekabette de belirli avantajlar elde edildiğini vurgulayan Yenigün, Japon firmaların da finansman sağlayarak Türkiye ile üçüncü ülkelerde işbirliği için istekli olduğunu bildirdi.

Yurtdışına 100 bin işçi götürülebilir

Kamu bankalarının yurtdışına işçi götürülmesi halinde ilave finansman sağlamaya yönelik programının olumlu görüldüğünü belirten Yenigün, işverene hukuki güvence sağlanmasına yönelik bir dizi önerinin de kabulüyle halen 30 binlerde seyreden yurtdışı istihdamın yeniden 100 binlere gelebileceğini bildirdi.

Yenigün, buna karşılık iş yapılan yerlerde yerel işçi çalıştırılmasının da müteahhitlerin gelecek dönemi için avantaj sağlayan, sempati oluşturan bir durumu yarattığını bildirdi.

Çelik yapılar depreme karşı önlem olabilir

Öte yandan TMB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Süheyla Çebi Karahan, Türkiye’nin deprem bölgesindeki inşaat koşullarını katılaştırması yanında, çelik malzeme kullanımının öne çıkarılması gerektiğini savundu.

Konut balonu yok

Mithat Yenigün, Türkiye’de bir konut balonu olmadığını da belirterek, mevcut stokun normal şartlarda 1 yılda satılabilecek bir miktarda bulunduğunu söyledi. Türkiye iç satışların zirve yaptığı dönemde yıllık 1 milyon satış seviyelerine ulaşıldığını belirten Yenigün, bugün için stokun da 1.3 milyon dolayında olduğunu bildirdi.