Yeşil GYO’dan KAP’a açıklama: Innovia 4 Projesinde son durum ne?

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Yeşil GYO), İstanbul Esenyurt’ta gerçekleştirdiği Innovia 4 Projesi'nde yaşanan hukuki engellerin ardından inşaat sürecine devam etmek adına önemli bir açıklama yaptı. Şirket, 640 daire sahibine paralarını iade etmiş ve süreci çözmek için çeşitli adımlar atmıştı. Projenin tamamlanabilmesi için arsa sahiplerinden onay alındığı ancak bazı arsa sahiplerinin engeller çıkardığı belirtildi.

Şirket, bu sorunun çözülmesi için yasal yollara başvurduğunu ve inşaatın %65'inin tamamlandığını duyurdu. Innovia 4’ün tamamlanmasıyla 2.360 bağımsız bölüm satışa sunulacak ve bu gelir, projeyi bitirmek için yeterli olacak. Yeşil GYO, mali olarak güçlü bir yapıya sahip olduğunu ve sermaye artırımı için başvurularını tamamladığını açıkladı.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

Şirketimiz, İstanbul ili Esenyurt bölgesinde gerçekleştirmekte olduğu Innovia projesinin ilk 3 etabında 9.700 bağımsız bölümü rekor bir hizla, 4,5 yıl içinde tamamlayarak teslim etmiştir. Ancak, 4. etabın inşaat sürecinde bazı talihsizliklerle karşılaşılmış, bu durum şirketimiz ve yatırımcılarımızı mağdur etmiştir. 11.05.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bölge imar planlarını iptal ederek tüm inşaatları durdurmuş ve mühürlemiştir. Bu sorun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile 15.06.2014 tarihinde çözüme kavuşturulmuş ve inşaat mühürleri kaldırılmıştır.

Bu olay nedeniyle 2.500 çalışanı olan şantiyemizin dağılması ve şirketimizin satışlarının 2 yıl süreyle durması, şirketimizi büyük zarara uğratmış ve itibarını zedelemiştir. Sonuç olarak, 2014 yılından sonra şirketimizin satış hızı önemli ölçüde yavaşlamıştır. Ardından, 30.04.2018 tarihinde, ikinci defa, bu kez İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin 2016/769 sayılı kararı ile imar planı tekrar iptal edilmiş ve proje inşaat ruhsatlarımız geçersiz hale gelmiştir, inşaatlarımız tekrar durmuştur.

Her iki durumda da şirketimiz taraf dışıdır; imar planları Esenyurt Belediyesi tarafından yapılmış olup, muhatap da Esenyurt Belediyesi'dir. Ancak sonuç olarak mağdur olan taraf yine şirketimiz ve yatırımcılarımız olmuştur. Son iptal edilen imar planları, Esenyurt Belediyesi tarafından tekrar yenilenmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 31.08.2022 tarihli 5029 sayılı onayla 17.10.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz, ruhsat yenileme başvurusu yaparak Innovia 4'ün inşaat ruhsatlarını 30.12.2022 tarihinde yenilemeyi başarmıştır. Hemen akabinde, Esenyurt Belediyesi ve şirketimiz kontrolünde Innovia 4 resmi onaylı projenin üzerine, arsa maliklerinin imzası alınmış ve ardından kat irtifakı kurulumu için 01.11.2023 tarihinde tapu dairesine 63233 sayılı başvuruda bulunulmuştur. Arsa sahiplerinin muvafakati istenmiştir. 245 adet arsa sahibinin muvafakati alınarak tapuya sunulmuş, ancak 2 adet arsa sahibi, S.S. Bakırköy Yeni Çağdaş Kooperatifi (Mustafa Seven) ve Olgun Gürsoy (0,25 m2 arsa sahibi) muvafakat etmemişler, ve kabul edilemez taleplerde bulunmuşlardır. Bu nedenle, kat irtifakı hala kurulamadığı için yarım kalan inşaatlara yeniden başlanması mümkün olmamıştır.

Söz konusu arsa maliklerine imzalarını tamamlamaları veya vekâletname düzenletmeleri için noter kanalı ile ihtarname gönderilmiş ve uğranılan zararların kendilerinden tazmini amacıyla, fazlaya dair tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla aleyhlerine yasal yollara başvurulacağı ihtar edilmiştir. Uzlaşma ve muvafakat alma çalışmalarımız devam etmektedir.

Kat irtifakı kurulduğunda, %65 seviyesinde tamamlanmış olan 6828 bağımsız bölümden oluşan Innovia 4 projesinin inşaatlarına devam edilecektir. 6.828 bağımsız bölümün içerisinde şirketimize ait satılabilir 2.360 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bu satışların getirisi, inşaatları tamamlamak için fazlasıyla yeterli olup, şirketimize ilave gelir sağlayabilecektir.

Yukarıda bahsedilen 10 yılı aşkın süreç, Yeşil GYO'nun sektördeki büyük itibarını zedelemiş ve bu olayların en büyük mağduru şirketimiz olmasına rağmen, müşteriler ve medya tarafından şirketimiz suçlu gösterilmiştir. Hatta şirketimiz hakkında müşterilerimiz toplu suç duyurusunda bulunmuşlardır. Suçlama neticesinde atanan 2 Masak Müfettişi, 26 ay boyunca şirketimizde her gün inceleme yaparak, şirketin mali verilerini, inşaat ve diğer tüm harcamaları detaylı şekilde incelemiş ve "temiz" raporu vermiştir. Bu rapor neticesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu suç duyurusunda takipsizlik kararı almış ve bu karar itiraz yolundan da geçerek kesinleşmiştir.

Bu süreçte ayrıca, müşterilerimiz dairelerini iade ve alacak davaları açmakta ve tahsil amaçlı iflas istemli başvurular yapmaktadırlar. Süreç başlangıcından bugüne kadar 640 daire geri alınmış ve müşterilerin ödedikleri bedeller faiziyle birlikte iade edilmiştir ve edilmeye devam etmektedir.

Yeşil GYO'nun mali bilançosunda görüleceği üzere, aset varlıkları 13,2 milyar TL, özkaynakları ise 16 milyar TL'dir. Şirketimiz, satış yapamaması ve daire bedellerini iade etmek zorunda kalması nedeniyle kaynakları tükenmiş ve Yeşil' in grup şirketlerinden borç almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 2023 yılında sermaye artışı başvurusunda bulunulmuş, SPK önce tahsisli yapılmasını talep ederek başvuruyu yeniletmiştir. Tahsisli onayı 11.07.2024 tarihinde tamamlandıktan sonra, enflasyon muhasebesine göre oluşan yedek sermayenin bedelsiz verilebilmesi için şirketimiz 24.09.2024 tarihinde başvuru yapmış ve başvurunun sonuçlanmasını beklemektedir.

Yukarida bahsi gecen konular sirketimizin hisse bedelini de olumsuz etkilemektedir ve Book Value'su 51.65 TL olan sirket hissemiz, 9,04 Avg Price ile trade etmektedir.

Sirketimizle ilgili, kamuya ve yatırımcılarımıza gerçekleri aktarmak ve yanlış algıların önune geçmek amacı ile bu açıklama yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.