Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

13 Ekim 2020

Yeni düzenleme hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, “Düzenleme çerçevesinde müteahhitler kendi adlarına kayıtlı taşınmazlar dışındaki yerlerin satış ve kiralamalarına aracılık edemeyecekler. Özellikle mevcut durumda 2. el satış ve kiralama ofisi adı altında faaliyet gösteren müteahhitlere ait işletmeler de yetki belgesi almak zorunda. Ayrıca keyfi olarak emlak işletmelerine engellemeler yapan ve aracılık faaliyetinde bulunan site yönetimleri de bu kapsamda artık aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar.” dedi.

Bilgilere yer verecekler

Yeni yönetmelik çerçevesinde emlak işletmelerinin alım satım veya kiralamasına yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan vermelerinin yasaklanacağını belirten Akdoğan, “İşletmeler taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilanlarında yetki belgesi numarasına ve iletişim bilgilerine yer verecekler. Verdikleri hizmet nedeniyle edindikleri bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamayacaklar.” diye konuştu.

Akdoğan, “Aldıkları her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede yazılı olarak veya elektronik ortamda sunacaklar. İlanlarında yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer vermeyecekler.” şeklinde konuştu.