Yunanistan’da lüks yazlık konut patlaması

Yunanistan’da yazlık konut piyasası 2025 itibarıyla belirgin şekilde üst segmente kaymış durumda. Uluslararası alıcıların yoğun ilgisini yansıtan yeni araştırmaya göre, özellikle 600 bin Euro'nun üzerindeki lüks konutlara yönelim hızla artıyor.

Elxis-At Home in Greece tarafından hazırlanan piyasaya analizine göre, bu yıl yüksek standartlı konutlara talep geçen yıla kıyasla üç kat artış gösterdi.

Bir yılda yüzde 17 artış

Veriler, yeni inşa edilen tatil konutlarının ortalama fiyatının bir önceki yıla göre 360 bin Euro'dan 420 bin Euro'ya çıktığını ortaya koyuyor. Yüzde 17’lik bu artışa rağmen yabancı talebi zayıflamıyor; aksine piyasayı güçlendiren temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

"Pazar kızışmadı, olgunlaşarak derinlik kazandı"

Elxis CEO’su Giorgos Gavriilidis’e göre yıllık yüzde 8–10’luk fiyat artışı, pazarın “kızışmadığını, olgunlaşarak derinlik kazandığını” gösteriyor.

Yabancı alıcı profilindeki değişim ise dikkat çekici. Bu yıl yabancıların yüzde 23,7’si, yani neredeyse her dört kişiden biri, 600 bin Euro'nun üzerindeki konutları tercih etti. 2024’te bu oran yalnızca yüzde 7,9’du. Böylece Yunanistan, uzun süre algılandığı gibi “ucuz tatil evi” ülkesi olmaktan çıkıp güvenilir, istikrarlı ve premium bir pazar olarak konumlanmaya başladı.

Orta segment (300–600 bin Euro) ise istikrarlı seyrini koruyor ve toplam satışların yüzde 44’ünü oluşturuyor. Buna karşılık daha uygun fiyatlı konutlara (300 bin Euro altı) talep geçen yılki yüzde 36,8’den yüzde 32,2’ye gerilemiş durumda.