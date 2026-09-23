Yüzde 1,20 konut kredisi ne zaman başlıyor? İlk Evim Konut kredisi kampanyası başvuruları başladı mı?
Orta ve dar gelirli vatandaşlar İlk Evim Konut Kredisi kampanyasını bekliyor. Eylül ayı da sona ermek üzere ve yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Vatandaşlar sıklıkla "Yüzde 1,20 konut kredisi ne zaman başlıyor" diye soruyor.
İlk Evim Konut Kredisi için uzun zamandır bir bekleyiş söz konusu... Ev sahibi olma hayali kuranlar bu kampanyayı kaçırmak istemezken "İlk Evim Konut kredisi kampanyası başvuruları başladı mı" sorusuna başvuruyor.
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?
23 Eylül 2026 Çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuya dair bir açıklama gelmedi. Beklentiler bu ay konu ile ilgili bir açıklama yapılacağı yönünde...
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL