Yüzde 1,20 konut kredisi ne zaman başlıyor? İlk Evim Konut kredisi kampanyası başvuruları başladı mı?

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İlk Evim Konut Kredisi için uzun zamandır bir bekleyiş söz konusu... Ev sahibi olma hayali kuranlar bu kampanyayı kaçırmak istemezken "İlk Evim Konut kredisi kampanyası başvuruları başladı mı" sorusuna başvuruyor.

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?

23 Eylül 2026 Çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuya dair bir açıklama gelmedi. Beklentiler bu ay konu ile ilgili bir açıklama yapılacağı yönünde...

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL