Gayrimenkul satışında sert fren: İlk çeyrekte son 5 yılın en düşük seviyesi

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Satış adedi yüzde 9,5 düşüşle 628 bin 255 olarak kayıtlara geçti. Yaşanan düşüşe rağmen Türkiye'de her 60 saniyede 5 gayrimenkul satışı gerçekleşti.

Satışlar düşüşle başladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2025 yılına güçlü başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışları yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 3,3 milyonun üzerine çıkmış ve rekor seviyeye ulaşmıştı.

Bu yıl ise satışlar düşüş eğilimiyle başladı. Ocak ayında 204 bin 884, şubat ayında 222 bin 842, mart ayında ise 200 bin 529 adet satış gerçekleşti. En yüksek işlem hacmi şubat ayında görüldü.

Son 5 yılın en düşük ilk çeyreği

İlk çeyrek toplamında satış sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,5 azalarak 628 bin 255’e indi. Aynı dönemde satışlar 2025’te 694 bin 628, 2024’te 641 bin 304, 2023’te 683 bin 399, 2022’de 670 bin 320, 2021’de ise 593 bin 272 olarak kaydedilmişti. Böylece son beş yılın en düşük ilk çeyrek verisi ortaya çıktı.

Tapu işlemlerinde yoğunluk sürdü

Tapu işlemlerinde ise hareketlilik sürdü. Bu dönemde tapu dairelerinde toplam 4 milyon 812 bin 931 işlem yapıldı. İşlemlerin 628 binden fazlasını satışlar oluştururken, yaklaşık 326 bini ipotek, 99 bine yakını intikal, 41 bin 700’ü düzeltme, 21 bin 700’ü kamulaştırma, 14 bini ayırma, 9 bin 400’ü bağış, 7 bin 800’ü birleştirme ve 5 bin 700’ü taksim işlemlerinden oluştu. Diğer işlemlerin sayısı ise 3,6 milyonu aştı.

Harç gelirlerinde dikkat çeken artış

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri de dikkat çekici şekilde arttı. Gelirler yüzde 73,6 yükselerek 51 milyar 800 milyon 584 bin liraya ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 49 milyar lirası satış işlemlerinden sağlandı.

Yıllara göre senenin ilk 3 ayında satılan gayrimenkul adedi:

2026: 628.255

2025: 694.628

2024: 641.304

2023: 683.399

2022: 670.320

2021: 593.272