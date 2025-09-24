Yüzlerce yabancıya 'Türk vatandaşlığı' için hileli ev satışı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için "muvazaalı gayrimenkul satışı" yapan organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi.

- Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

Bin 240 apartman dairesine el konuldu

- Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu.

Muvazaalı gayrimenkul satışı nedir?

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla, gerçekte istemedikleri veya aralarında farklı bir anlaşma olduğu halde, görünüşte (sözde) bir sözleşme yapmalarıdır. Yani, taraflar arasında yapılan işlem gerçekte var olmayan, sadece dışarıya karşı bir görüntüden ibarettir.

Gayrimenkul satışında muvazaa örnekleri:

- Bir taşınmazın satışının, aslında bağış (hibe) olduğu halde, tapuda “satış” gibi gösterilmesi.

- Mal kaçırma amacıyla, taşınmazın yakın akrabalardan birine çok düşük bedelle devredilmiş gibi yapılması.

- Alacaklılardan mal kaçırmak için taşınmazın sahte bir satışla başka birine geçirilmesi.

Muvazaalı gayrimenkul satışları geçersizdir. Tapu iptal ve tescil davası açılabilir. Gerçek irade bağış ise ve bu bağış usule uygun yapılmamışsa, yine geçersiz olur.