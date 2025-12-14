Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular sona yaklaşıyor: İlk kura 29 Aralık’ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeyle vatandaşların depreme dayanıklı, güvenli ve uygun ödeme koşullarına sahip konutlara erişimi hedefleniyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık’ta, bankalar aracılığıyla ise 19 Aralık’ta sona erecek.

Farklı metrekare ve kontenjan seçenekleri

Projede 55 m² 1+1, 65 m² 2+1 ve 80 m² 2+1 daire alternatifleri bulunuyor. Sosyal devlet yaklaşımıyla belirlenen özel kontenjanlarda:

* Yüzde 20 emeklilere,

* Yüzde 20 18–30 yaş arası gençlere,

* Yüzde 10 üç ve üzeri çocuğu olan ailelere ayrıldı.

Ayrıca engelli vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler için yüzde 5’er kontenjan tanımlandı.

İstanbul’da kiralık sosyal konut modeli

Projenin İstanbul ayağında hayata geçirilecek “Kiralık sosyal konut” modeli için de başvurular alınırken, hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

Kura takvimi başlıyor

Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura süreci işletilecek. İlk kuraların 29 Aralık’ta çekilmesi planlanıyor. Kura takviminin Şubat 2026’ya kadar devam etmesi öngörülüyor.

İlk konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.