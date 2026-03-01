2026 TOKİ KURA TAKVİMİ: Yeni haftada TOKİ kura çekimi nerede ve ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık’ta başlayan kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

Bugüne kadar 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Son hafta ile birlikte proje kapsamında kura çekimleri büyük ölçüde tamamlanmış olacak.

Dört ilde büyük kura haftası

2–8 Mart haftasında yapılacak kura çekimleriyle:

Ankara: 31 bin 73 konut (3 Mart, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi)

Muğla: 6 bin 417 konut (4 Mart)

İzmir: 21 bin 20 konut (6 Mart)

Hatay: 13 bin 289 konut (6 Mart) toplam 71 bin 799 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Bakan Kurum: “Kura çekimlerinde sona geliyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, “Bugüne kadar 75 şehirde 331 bin 833 konutun hak sahiplerini belirledik. Bu hafta 4 ilimizde daha kura çekimi yaparak 71 bin 799 anahtarın sahiplerini açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu hafta tamamlanacak çekimlerle birlikte, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 79 ilde 403 bin 632 konut için kura süreci sona erecek.