Emlakçılardan yeni yıl talebi: EİDS satılık evler için de uygulansın!

Yeni yılda geçerli olacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulaması kapsamında, konutlarını kiraya verecekler, e-Devlet'te kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek. Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri, portallar üzerinden kiralık ilan girişi yapamayacak.

Söz konusu düzenlemenin satılık evler için de yapılmasını talep eden emlakçılar adına konuşan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, "Eylülde düzenleme uygulanmaya başlanmıştı. Ticaret Bakanlığımızın hazırlığı doğrultusunda EİDS sektöre son derece ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdi." dedi.

Yetkisiz emlakçılar ortadan kalkacak

Taylan, sistemin dolandırıcılığın ve sahtekarlığın önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Bakanlığımız böyle ihtiyaç gördü ve düzenlemeyi şu an yalnızca kiralık ilanlarla sınırlı tuttu. Sistem sektörü çok ciddi anlamda düzene sokacak, kaçak, ayakçı dediğimiz yetkisiz emlakçıları ortadan kaldıracak. Suriye'den acil satılık gibi birçok ilan görmeye başladık. Bu ilanların çoğu da gerçekçi değil. Düzenleme bu sahtekarlıkların da önüne geçilebilecek. Bakanlığımızın, düzenlemeyi sadece kiralık ilanları için değil satılıklar için de zorunlu hale getirmesinin hem tüketiciyi hem sektör temsilcilerini ciddi anlamda rahatlatacağını düşünüyorum."