Emlakjet 2024 raporu: Türkiye genelinde 1 milyon 478 bin konut satıldı

Emlakjet, Türkiye genelindeki konut fiyat değişimleri, yatırım geri dönüş süreleri, kullanıcı eğilimleri ve sektör beklentilerini içeren aralık ayı raporunu yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, Türkiye genelinde konut fiyatlarının bölgelere göre farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.

İstanbul’da konut fiyatları yüzde 7 oranında artarken, Manisa’da yüzde 4, Balıkesir’de ise yüzde 3 oranında yükseldi. İzmir’deki artış yüzde 1 seviyesinde kalırken, Aydın’daki satılık konut fiyatları yüzde 5 geriledi. Kiralık konut fiyatlarında ise İzmir yüzde 5 artışla başı çekerken, İstanbul ve Manisa yüzde 3’lük artışlar kaydetti. Aydın ve Konya’da kiralık fiyatlar yüzde 3 oranında düştü.

2024 yılında Türkiye genelindeki toplam konut satışları, bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25’e ulaştı. En çok satış yapılan şehirler sırasıyla İstanbul (239 bin 213), Ankara (134 bin 46) ve İzmir (80 bin 398) oldu. En düşük satış ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt’ta gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 32,1 azalarak 23 bin 781 adede geriledi. 2024’te yabancı alımları, toplam satışların yüzde 1,6’sını oluşturdu. En çok satış yapılan iller İstanbul (8 bin 416), Antalya (8 bin 223) ve Mersin (2 bin 112) oldu.

Büyükşehirlerde geri dönüş süreleri kısaldı

Emlakjet’in Geri Dönüş Endeksi (GDE) verilerine göre, büyükşehirlerde yatırım geri dönüş süreleri azaldı. Ankara, 12 yıla düşen süresiyle en kısa geri dönüşe sahip olurken, İzmir ve İstanbul’da bu süre 16 yıl oldu. Ankara’da yüzde 14, İzmir’de yüzde 11 ve İstanbul’da yüzde 6 oranında bir düşüş yaşandı.

Emlakjet’in anket sonuçları, kullanıcıların yüzde 37’sinin merkezi konumu, yüzde 34’ünün ise fiyatı öncelikli olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Fiziksel durum ve yatırım potansiyeli gibi unsurlar ise daha az önemli bulundu. Kullanıcıların en büyük sorunu yüzde 48 ile yüksek fiyatlar olurken, çevrim içi platformlar, en çok tercih edilen bilgi kaynağı oldu.

“Arazi ve arsa yatırımları arttı”

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, 2024 yılının gayrimenkul sektörü için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, konut satışlarının yıllık bazda rekor seviyelere ulaştığını söyledi. İdikat, “Kentsel dönüşüm projelerine artan ilgi, merkezi bölgelerdeki satışları artırırken, Marmara ve Ege’de arazi ve arsa yatırımları yükseldi” dedi.

2024 yılında yüksek faiz oranlarının ipotekli satışları sınırladığına dikkat çeken İdikat, 2025 yılı için daha avantajlı kredi imkanlarının sektörü büyüteceğini ifade etti. İdikat, “Emlakjet olarak yapay zeka tabanlı teknolojilerle sektöre verimlilik ve güvenlik sağlıyoruz” dedi. Gayrimenkul sektörünün 2024 yılında güçlü bir performans sergilediğini kaydeden İdikat, 2025’te ekonomik istikrar ve sektörel teşviklerle daha büyük fırsatlar görülebileceğini sözlerine ekledi.