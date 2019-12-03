‘Emmy’ler Türk dizilerinin prestijini artırıyor
Türkiye günlerdir Haluk Bilginer’in kazandığı ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülünü konuşuyor. ‘Bu Emmy o Emmy değil’ tartışmaları sürerken, kazanılan ‘ Emmy’ler Türk dizi sektörünün prestijini artırıyor. Türkiye için bir ilki gerçekleştirecek fenomen dizi, Meksika’da uyarlanacak.
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