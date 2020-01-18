Emsan, bu yıl mağaza sayısını 2 kat artıracak

18 Ocak 2020

Son yıllarda satış noktası konusunda önemli adımlar atan Karaca Şirketler Grubu bünyesinde hizmet gösteren Emsan, yurtiçinde 10, yurtdışında da dört mağaza açtı. Şirket, Karaca çatısı altına girmeden önce 50’lerde olan satış noktası sayısını da 600’lerin üzerine çıkardı.

2020 yılında da hızla büyümeye devam edeceklerini söyleyen Emsan Genel Müdürü Arif Yıldırım, mağazalaşma, yeni ürünler, yurtdışı atılımı başlıklarında 15 milyon liranın üzerinde yatırım yapacaklarını kaydediyor. Bu yatırımlarla birlikte 2020 büyüme hedeflerinin yüzde 40 olduğunu da anlatıyor. Yıldırım, “Mağaza sayımızı iki katına çıkararak 20-25 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Satış noktalarında da yüzde 30’a yakın artış planlıyoruz. Şu an 600 civarında olan mağaza sayısına 180 nokta daha ekleyeceğiz” diyor.

Yeni pazarlar

Emsan’ın Kuzey Irak, Azerbaycan, Tunus ve İngiltere’de mağazaları bulunuyor. Türk cumhuriyetleri, Tunus, Cezayir, Fas, Katar ise hedef pazarlar arasında yer alıyor. Şirket hedef ülkeleri, Emsan markasının bilinirliği, ilgili pazarlardaki harcama tutarı, satın alma gücü, sofra ve mutfak alışkanlıklarına göre seçiyor. Yurt dışında yeni pazarlara ihracatın yanı sıra mağazalaşarak da girmek istediklerini belirten Yıldırım, dünya genelinde 2020’de iki kat hızlı büyüme hedeflediklerini söylüyor.

E-ticaret atılımı

Son yıllarda birçok sektör e-ticarete yatırım yapıyor. Türkiye’de sektörde e-ticaretin payının yüzde 15’lerde olduğunu aktaran Arif Yıldırım, son dönemde bu alana büyük önem verdiklerini ve paylarını Avrupa ortalamasına çıkardıklarını anlatıyor. Yıldırım, “Zengin ürün portföyü, marka bilinirliğine yönelik çalışmalar, ürün fiyatlamasında yeni stratejiler gibi faktörlerle e-ticaret satışlarını hızlandırmaya devam edeceğiz” diyor.

Tencereden sofraya çıktı

2008’de Karaca Şirketler Grubu tarafından satın alınan Emsan, ‘tencere’ denilince akla ilk gelen markalardan biriydi. Karaca bünyesine dahil olduktan sonra uygulanan yeni stratejisi çerçevesinde, pişirme grubu odaklı bir markayken iş hacminin yüzde 50’sini mutfaktan yüzde 50’sini de sofra ürünlerinden sağlıyor. Bunun yanında küçük ev aletleri tarafında da ürünler portföye dahil edilmiş durumda.