"En hızlı Türkiye ve Brezilya toparlandı"

Hamide HANGÜL

Türkiye'den ve dünyadan iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri, bürokratları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren ‘8. İstanbul Ekonomi Zirvesi’ başladı. Bu yıl ‘Yapay Zeka ve Ekonomi’ ana temasıyla düzenlenen ve Azerbaycan, ABD, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, İsviçre, Danimarka ve Fransa gibi 20'den fazla ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, bin 500'den fazla ziyaretçi katıldı. Zirvede konuşan İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Saltık, “Yapay zekâ otomasyonunun mevcut 300 milyon çalışanın yerini alabileceğini konuşuyoruz.

Küresel yapay zekâ pazarının büyüklüğü 2023 yılında 515 milyar doları geçti. 2030'da bu rakamın 2 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. 2000 yılında Türkiye'de yapay zekâ ürünleri geliştiren sadece beş firma varken, bu sayı 2024'te bin 195'e yükseldi. Randstad'ın 2024 İnsan Kaynakları Trendleri Raporu’na göre Türkiye'de kurumların yüzde 37'si yapay zekâ kullanımı destekliyor ve bunu genişletmeyi planlıyor" diye konuştu. Saltık, yapay zekâyı son altı ayda kullananların sayısının yüzde 46 arttığını söyledi.

Çin dijitalleşmiş durumda

Zirve kapsamında düzenlenen panelde konuşan Euromonitor Seyahat ve Turizm Araştırmaları Bölüm Başkanı Caroline Bremner, dünya turizminde pandemi sonrası büyük bir toparlanma olduğunu belirterek, “Yeni rekorlar kırıyoruz” dedi. Sektörün dijitalleştiğini, çevrim içi penetrasyonun yüzde 69’a ulaştığına işaret eden Bremner, “Bu da dijital dönüşüme işaret ediyor, 2029’da bu oranın yüzde 73’e çıkması bekliyoruz” dedi. Turizmde mobil gezginlerin konfora önem verdiğine işaret eden Bremner, “Bu mobil gezginlerin yüzde 42’si sesli asistan kullanmaktan memnun. Yine yüzde 22’si parmağına mikroçip yaptırmaya niyetli” ifadelerini kullandı. Dijital çözümlerin en fazla Kuzey Amerika, Yeni Zelanda’da kullanıldığına işaret eden Bremner, “Çin de oldukça dijitalleşmiş durumda” dedi.

449 milyonluk istihdam oluşacak

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Üyelik ve Birlikler Bölüm Başkanı Adolfo Reyes, dünyada pandemiden sonra turizm sektörünün en hızlı Türkiye ve Brezilya’da toparlandığını açıkladı. Konseyin dünyada 25 bölgede 100’den fazla ülkede politikalara destek olduğunu belirten Reyes, Türkiye’nin söz konusu organizasyonda gayet iyi temsil edildiğini bildirdi. Yapay zekâyla birlikte bazı mesleklerin yok olacağına işaret eden Reyes, gelecek 10 yılda global turizm sektörünün 16 trilyon dolara ulaşacağını belirterek, “Küresel turizm sektöründe 449 milyonluk bir istihdam oluşacak” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev ise yapay zekâya yatırım yapmayı stratejik bir hedef olarak belirlediklerini belirterek, "2040 yılına kadar yapay zekâ sayesinde 40 milyar dolarlık değer üretmeyi hedefliyoruz. Yapay zekâ verimliliğimizi artıracak ve işgücümüzün istikrarını koruyacak” dedi.