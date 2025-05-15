Enderpen’in gündeminde, çevre dostu sürdürülebilir ürünler var

Güneş DOĞDU SOYLU

Yılların getirdiği deneyim ve güçlü üretim altyapıları sayesinde sektöre yön veren oyuncular arasında yer aldıklarının altını çizen Enderpen PVC Yönetim Kurulu Başkanı M. Bülent Ercan, 2025 yılı hedeflerine dair şunları söyledi: “2025 hedeflerimiz arasında, ihracat ağımızı genişletmek var. Bu doğrultuda yüzde 73 olan ihracat oranımızı bu yıl yüzde 85’e çıkarmayı hedefliyoruz. Enderpen, inovatif ve sürdürülebilir çözümleriyle güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdürecektir. Bu arada Ar-Ge faaliyetlerimize ivme kazandırmak ve çevre dostu ürünleri geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Ayrıca Enderpen olarak inovatif ve sürdürülebilir çözümleriyle güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdürmeyi planlıyoruz.”

Fuarlarda yeni bağlantılar

2024 yılının global pazarda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen firmaları açısından oldukça başarılı geçtiğine atıfta bulunan M. Bülent Ercan, katılım sağladıkları fuarlarda yeni iş bağlantıları kurduklarını ve bunun üretim kapasitelerinin artmasına katkı sağladığını bildirdi. Gaziantep OSB’deki 75 bin metrekarelik alana yayılan iki modern üretim tesisiyle faaliyet gösteren Enderpen’in yüksek kapasiteli otomasyon sistemleri ve ileri teknolojilerle donatılmış üretim hatları sayesinde kalite, hız ve verimliliği bir arada sunduğuna dikkat çeken Ercan, “Müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiş firmamız, üretimden teslimata kadar tüm süreçlerde titizlikle çalışarak iş ortaklarına yüksek katma değerli çözümler sunuyor” dedi.

“Sunline” ve “Masterline” kullanım kolaylığına sahip

Enderpen’in ürün portföyüne değinen Ercan, “Estetik tasarımları fonksiyonel çözümlerle birleştiriyoruz. Vizyonline (60 mm) serisi sade ve zarif görünümüyle öne çıkarken, Klasline (70 mm) serisi modern tasarımı ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Yüksek performans ve yalıtım özellikleriyle ön plana çıkan Highline (80 mm) serisi, konfor ve tasarımı bir arada arayan kullanıcılar için ideal bir tercih. Sürme sistemler için geliştirilen Sunline ve Masterline serileri ise hem iç hem dış mekân uygulamalarında maksimum kullanım kolaylığı ve estetik sunuyor.

“Ar-Ge ve inovasyon rekabeti besliyoruz”

Konutlardan ticari yapılara, endüstriyel tesislerden yüksek katlı binalara kadar geniş bir uygulama alanına hitap ettiklerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı M. Bülent Ercan, “Sürdürülebilir inşaat çözümlerine katkı sağlayarak projelere değer katan bir iş ortağı konumundayız. Üretimimizin yüzde 73’ünü ihracata gönderiyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere 67 ülkeye ihracat gerçekleştiren Enderpen, uluslararası kalite standartlarına uygun üretimi ve müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde dünya genelinde güvenle tercih edilmektedir. İhracat oranımızı bu yıl yüzde 85’e yükseltmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, Enderpen’in sektördeki rekabet gücünü sürekli besleyen temel yapı taşlarından biridir. Enerji verimliliği, yalıtım ve dayanıklılık konularında ürün geliştirme faaliyetleri hız kesmeden sürmekte ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunulmaktadır” değerlendirmesini yaptı.