Endonezya Avrupa’ya Türkiye’den açılacak

8–12 Ekim 2025 tarihlerinde Cakarta’da düzenlenecek IN2MOTIONFEST’in en önemli tanıtım noktası olan IFCO’da Endonezya, ülke standı ile yer aldı. Endonezya’nın muhafazakâr giyim tarzını yansıtan son trend kreasyonların sergilendiği stant, Türk tekstilinin önemli isimlerinin buluşmasına sahne oldu. Endonezya Merkez Bankası (Bank Indonesia), Endonezya Moda Odası (IFC) ve Endonezya Muhafazakâr Yaratıcı Endüstrisi (IKRA) platformu aracılığıyla İstanbul’da gelen heyet üyeleri, Türkiye’nin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirttiler.

Endonezya Merkez Bankası Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, “İstanbul, tekstil ve hazır giyim endüstrisi açısından dünyadaki en iyi yerlerden biri. Bu yüzden Endonezya için kültürel anlamda büyük farklar olmasa da tasarımcılar açısından fırsatlar bakımından İstanbul çok daha avantajlı.

Türkiye’nin bu alandaki varlığı bizim için çok değerli. Umuyoruz ki Endonezya ve Türkiye olarak iş birliğimizi güçlendirebiliriz ve birlikte dünya çapında Modest Fashion’ı (Mütevazı moda) geliştirebiliriz” dedi. Endonezya ve Türkiye moda endüstrileri arasında daha güçlü iş birlikleri kurulması ve iki pazar için karşılıklı fayda sağlayacak fırsatların oluşturulmasının temelleri atıldı.

İş birliği imzaları atıldı

Anlaşma yapılan kurumlar arasında Moda Tasarımcılar Derneği (MOTAD) de yer aldı. Derneğin Başkanı Hüseyin Kazıkkaya, Endonezya Moda Odası Ulusal Başkanı ve IKRA Konseyi Temsilcisi Ali Charisma ile projenin marka danışmanlığını üstlenen Ümit Temurçin de defile öncesi düzenlenen törende iş birliklerine imza atan isimler arasında yer aldı.

Endonezya Muhafazakâr Yaratıcı Endüstrisi (IKRA) Konseyi Temsilcisi Ali Charisma, kendileri için Avrupa pazarına açılan bir kapı konumundaki Türkiye’nin çok önemli olduğunu belirterek, ”Endonezya ve Türkiye moda endüstrileri arasında daha güçlü iş birlikleri kurulmasını ve iki pazar için karşılıklı fayda sağlayacak fırsatların oluşturulmasını hedefliyoruz” dedi.