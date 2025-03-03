Endüstri 5.0’ın robotları görücüye çıkıyor
Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla üretim süreçleri artık robotik sistemlere doğru kayıyor. Üretim tesislerinde birçok işi standart makinelere yerine robotlar almaya başladı. Makine dernekleri de sadece robotlara yönelik fuar yapmaya hazırlanıyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Bu doğrultuda MAKTEK SMART, endüstriyel üretimde dijitalleşme ve Endüstri 5.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Fuar, ileri imalat teknolojilerinden otonom sistemlere kadar geniş bir yelpazede en son yenilikleri sergileyecek. MAKTEK SMART – Yeni Nesil Makinalar, Akıllı ve Otonom Üretim Sistemleri Fuarı, 5-8 Kasım 2025’te Tüyap Fuar Merkezi'nde ilk kez kapılarını açacak.
“Klasik fuar anlayışının dışına çıkan bir organizasyon”
Günümüzde artık 'yapmak' artık her şey olmadığını, 21’inci yüzyılda asıl önemli olanın iş birliği ve organizasyon becerisi olduğunu kaydeden MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Artık 5 yıl sonra neyle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bu durumda odak noktamız değişebilme becerisi olmalı. Değişime direnmek yerine, 'Yaptığımız her şeyi daha farklı nasıl yapabiliriz?' sorusunu düşünce sistemimizin merkezine oturtmalıyız. MAKTEK SMART, sadece 'yapma' üzerine kurulu klasik fuar anlayışının dışına çıkan bir organizasyon” dedi.
Türkiye sanayisinin yenilikçi üretim teknolojilerini yakından tanıyacağı yepyeni bir fuara hazırlandığını söyleyen TİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, MAKTEK SMART’ın akıllı ve yapay zeka temelli üretim teknolojilerinin bölgedeki buluşma noktası olacağını aktardı.
ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış, yeni dünya düzeninde dönüşüme ayak uyduran, daha verimli teknolojileri benimseyen kurumların avantaj sağlayacağının söyledi.
Tüyap Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise MAKTEK SMART’ın endüstriyel üretimde dijitalleşmeyi ve Endüstri 5.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen platform olduğunu vurgulandı.