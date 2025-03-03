Endüstri 5.0’ın robotları görücüye çıkıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Bu doğrultuda MAKTEK SMART, endüstriyel üretimde di­jitalleşme ve Endüstri 5.0 vizyo­nunu gerçeğe dönüştürmeyi he­defliyor. Fuar, ileri imalat tekno­lojilerinden otonom sistemlere kadar geniş bir yelpazede en son yenilikleri sergileyecek. MAK­TEK SMART – Yeni Nesil Ma­kinalar, Akıllı ve Otonom Üre­tim Sistemleri Fuarı, 5-8 Kasım 2025’te Tüyap Fuar Merkezi'nde ilk kez kapılarını açacak.

“Klasik fuar anlayışının dışına çıkan bir organizasyon”

Günümüzde artık 'yapmak' artık her şey olmadığını, 21’in­ci yüzyılda asıl önemli olanın iş birliği ve organizasyon beceri­si olduğunu kaydeden MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, "Artık 5 yıl sonra ney­le karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bu durumda odak noktamız de­ğişebilme becerisi olmalı. Değişi­me direnmek yerine, 'Yaptığımız her şeyi daha farklı nasıl yapabi­liriz?' sorusunu düşünce sistemi­mizin merkezine oturtmalıyız. MAKTEK SMART, sadece 'yap­ma' üzerine kurulu klasik fuar an­layışının dışına çıkan bir organi­zasyon” dedi.

Türkiye sanayisinin yenilikçi üretim teknolojilerini yakından tanıyacağı yepyeni bir fuara ha­zırlandığını söyleyen TİAD Yöne­tim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, MAKTEK SMART’ın akıllı ve ya­pay zeka temelli üretim teknoloji­lerinin bölgedeki buluşma nokta­sı olacağını aktardı.

ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış, yeni dün­ya düzeninde dönüşüme ayak uy­duran, daha verimli teknolojileri benimseyen kurumların avantaj sağlayacağının söyledi.

Tüyap Genel Müdürü İlhan Er­sözlü ise MAKTEK SMART’ın endüstriyel üretimde dijitalleş­meyi ve Endüstri 5.0 vizyonunu gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen platform olduğunu vurgulandı.