"Endüstriyel mutfak eşyaları pazarında 5’inci sıradayız"
Endüstriyel mutfak eşyalarının küresel ölçekte aldığı paydan söz eden Zücaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC)-Trademap verilerine göre 2023 yılında, 181 ülkenin 38,5 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiği bilgisini verdi.
Çin’in, 10,7 milyar dolar ve yüzde 27,94 pay ile ilk sırada yer aldığını belirten Öksüz, Meksika (yüzde 14,72), İtalya (yüzde 6,81) ve Kore (yüzde 6,56) Çin’in ardından geldiğini kaydetti.
2023 yılı endüstriyel mutfak eşyaları ticaretinde, global pazarda 222 ülke pazarının 40,1 milyar dolar değerinde ithalat yaptığını paylaşan Mesut Öksüz, ABD’nin 11,8 milyar dolar ve yüzde 29,62 pay ile ilk sırada yer aldığını aktardı. Öksüz, Almanya’nın yüzde 5,15; Fransa’nın yüzde 4,06, Birleşik Krallık’ın yüzde 3,78 ve Japonya’nın yüzde 3,48 pay ile küreselde en fazla ithalat yapan ilk 5 ülke olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin 164,3 milyon dolar ithalat ve yüzde 0,41 pay ile globaldeki ithalatçılar arasında 43’üncü sırada yer aldığını kaydeden Mesut Öksüz, endüstriyel mutfak eşyaları ihracatının tüm mutfak grubunun içinde en yüksek paya sahip ürün grubu olduğuna dikkat çekti. İhracatın son 10 yılda yüzde 53,5 artarak yıllar içinde yükselme eğilimi gösterdiğini belirten Öksüz, en yüksek ihracat değerinin 2023 yılında 2,5 milyar doların üzerine çıktığını söyledi. Son 5 yılda yüzde 29,6 artan ihracatın, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 2,5 milyar dolara eriştiğini bildiren Öksüz, ihracat kilogram birim fiyatının da 4,18 dolara yükseldiğini dile getirdi.
İhracatta ilk sıra yüzde 10,12 pay ile Almanya’nın
Sektör ithalatının ise 10 yıl öncesine göre yüzde 34,18 ile son 5 yılda yüzde 21,69 azaldığını aktaran Mesut Öksüz, son 1 yılda ise yüzde 15,34 azalarak 184,9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. 2022 yılında 7,41 dolar ile ithalat kilogram birim fiyatının en yüksek olduğu seviyeye ulaştığını anımsatan Öksüz, şu bilgileri paylaştı: “Dış ticaret dengesinde, her yıl artan şekilde fazla veren endüstriyel mutfak eşyaları sektörü, bu fazlayı, 2023 yılında 2,3 milyar dolar gibi çok yüksek bir seviyeye taşıdı. 2023 yılında endüstriyel mutfak ürünleri ihracatımızda Almanya’ya 249 milyon dolar ihracat değeri ve toplam ihracatın yüzde 10,12 payı ile ilk sıradadır. Birleşik Krallık (yüzde 9,64), Fransa (yüzde 6,14), ABD (yüzde 6) ve İtalya (yüzde 5,70) pay ile Türkiye’nin ihracatındaki ilk 5 ülke olarak sıralanıyor.”
“Paslanmaz çelikteki ek vergi kaldırılmalı”
Öte yandan Mesut Öksüz, demir çelik sac ve paslanmaz çelikteki yüksek gümrük vergileri ve fonların, ithal edilen hammaddenin maliyetinin yüksek olmasından dolayı, yurt içinde imal edilen nihai ürün maliyetlerinin artmasına ve yurt dışındaki rekabetin zorlaşmasına neden olduğunu belirtti. Oluşan fiyat dezavantajı nedeni ile yurtdışı piyasalarda rekabetin imkânsızlaştığını dile getiren Öksüz, sektörün ana hammaddesi olan paslanmaz çelikte kullanılan nikelin üretimine belirli bir dönem ara verilmesinin ve fiyat artışlarının da sektörü doğrudan etkileyen unsurların başında geldiğini kaydetti.