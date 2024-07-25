"Endüstriyel mutfak eşyaları pazarında 5’inci sıradayız"

Çin’in, 10,7 mil­yar dolar ve yüzde 27,94 pay ile ilk sırada yer aldığını be­lirten Öksüz, Meksika (yüzde 14,72), İtalya (yüzde 6,81) ve Kore (yüzde 6,56) Çin’in ar­dından geldiğini kaydetti.

2023 yılı endüstriyel mut­fak eşyaları ticaretinde, glo­bal pazarda 222 ülke pazarı­nın 40,1 milyar dolar değerin­de ithalat yaptığını paylaşan Mesut Öksüz, ABD’nin 11,8 milyar dolar ve yüzde 29,62 pay ile ilk sırada yer aldığını aktardı. Öksüz, Almanya’nın yüzde 5,15; Fransa’nın yüzde 4,06, Birleşik Krallık’ın yüz­de 3,78 ve Japonya’nın yüzde 3,48 pay ile küreselde en fazla ithalat yapan ilk 5 ülke oldu­ğunu vurguladı.

Türkiye’nin 164,3 milyon dolar ithalat ve yüzde 0,41 pay ile globaldeki ithalatçılar ara­sında 43’üncü sırada yer aldı­ğını kaydeden Mesut Öksüz, endüstriyel mutfak eşyaları ihracatının tüm mutfak gru­bunun içinde en yüksek pa­ya sahip ürün grubu olduğuna dikkat çekti. İhracatın son 10 yılda yüzde 53,5 artarak yıl­lar içinde yükselme eğilimi gösterdiğini belirten Öksüz, en yüksek ihracat değerinin 2023 yılında 2,5 milyar dola­rın üzerine çıktığını söyledi. Son 5 yılda yüzde 29,6 artan ihracatın, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 2,5 milyar dolara eriştiğini bildi­ren Öksüz, ihracat kilogram birim fiyatının da 4,18 dolara yükseldiğini dile getirdi.

İhracatta ilk sıra yüzde 10,12 pay ile Almanya’nın

Sektör ithalatının ise 10 yıl öncesine göre yüzde 34,18 ile son 5 yılda yüzde 21,69 azal­dığını aktaran Mesut Öksüz, son 1 yılda ise yüzde 15,34 azalarak 184,9 milyon dolar olarak gerçekleştiğini kay­detti. 2022 yılında 7,41 dolar ile ithalat kilogram birim fi­yatının en yüksek olduğu se­viyeye ulaştığını anımsatan Öksüz, şu bilgileri paylaştı: “Dış ticaret dengesinde, her yıl artan şekilde fazla veren endüstriyel mutfak eşyala­rı sektörü, bu fazlayı, 2023 yılında 2,3 milyar dolar gibi çok yüksek bir seviyeye taşı­dı. 2023 yılında endüstriyel mutfak ürünleri ihracatımız­da Almanya’ya 249 milyon dolar ihracat değeri ve toplam ihracatın yüzde 10,12 payı ile ilk sıradadır. Birleşik Krallık (yüzde 9,64), Fransa (yüzde 6,14), ABD (yüzde 6) ve İtal­ya (yüzde 5,70) pay ile Türki­ye’nin ihracatındaki ilk 5 ülke olarak sıralanıyor.”

“Paslanmaz çelikteki ek vergi kaldırılmalı”

Öte yandan Mesut Öksüz, demir çelik sac ve paslanmaz çelikteki yüksek gümrük ver­gileri ve fonların, ithal edilen hammaddenin maliyetinin yüksek olmasından dolayı, yurt içinde imal edilen nihai ürün maliyetlerinin artması­na ve yurt dışındaki rekabe­tin zorlaşmasına neden oldu­ğunu belirtti. Oluşan fiyat de­zavantajı nedeni ile yurtdışı piyasalarda rekabetin imkân­sızlaştığını dile getiren Ök­süz, sektörün ana hammad­desi olan paslanmaz çelikte kullanılan nikelin üretimine belirli bir dönem ara verilme­sinin ve fiyat artışlarının da sektörü doğrudan etkileyen unsurların başında geldiğini kaydetti.