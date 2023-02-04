Endüstriyel mutfak sektörü gözünü ABD pazarına dikti: Hedef yüzde 100 büyüme

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nden (TUSİD) yapılan açıklamaya göre, Çin, ABD, Almanya ve İtalya’dan sonra dünyanın 5. ekol ülke konumunda olan Türkiye endüstriyel mutfak sektörü, gözünü ABD pazarına dikti.

2022 yılını 2,8 milyar dolar ihracatla kapatan endüstriyel mutfak sektörü, verdiği 2,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla ihracat ağırlıklı büyüyor. 2023 yılı için 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefi belirleyen sektörün ilk ve tek çatı derneği TUSİD, büyüme hedefinde odak ülke olarak kendisine ABD pazarını belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı, Türkiye'nin Çin, ABD, Almana, İtalya’nın ardından dünyada 5 ekol ülkeden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çok yüksek ithalat yapan ABD pazarında Çin’den pay alması gerektiğine değinen Kaplangı, "Çin, 140 milyar dolarlık ihracatın yüzde 60’ını ABD’ye yapıyor. Sadece bu pazarın yüzde 10’unu almamız bile sektörümüzün yüzde 100 büyümesini sağlar. Bu yüzden de fuarlara önem veriyoruz. 20 üyemizle birlikte 1-3 Şubat tarihleri arasında ABD Orlando’da düzenlenen NAFEM 2023 Uluslararası Gıda Üretim Teknolojileri Fuarına katıldık. Yine mayıs ayında ise Chicago’da sektörümüzü tanıtacağız. Çin’in alternatifi olduğumuzu ortaya koyacağız. Ancak ETL ve NSF belgeleri alınmadan bu pazara ihracat yapmamız mümkün değil ve bu belgeleri verenler yabancı kurumlar. Örneğin; bu belgeleri almak için bir ürünümüzü teste göndermemiz gerekiyor. Bunun için 3-4 ay sıra beklememiz ve 50-60 bin dolar masraf ödememiz lazım. Dernek olarak Türkiye’deki temsilcilerle bu belgelerin verilmesi için irtibat halindeyiz." ifadelerini kullandı.