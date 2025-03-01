Endüstriyel mutfakta ilk hedef 64 milyar doların yüzde 1’ini almak

Recep ERÇİN - ATLANTA

Türk endüstriyel mutfak sektörü ABD’nin Atlanta şehrinde düzenlenen The NAFEM Show’da 22 firma ile yer aldı. Fuar 26-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. Kuzey Amerika Gıda Ekipmanları Üreticileri Derneği (NAFEM), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TUSİD) ABD’deki muadili. Dernek 2 yılda bir endüstriyel mutfak fuarı düzenliyor. Bu yıl 634 katılımcı firma var.

Türkiye, ABD, Çin ve İspanya’dan sonra pavilion olarak katılan dördüncü büyük ülke. Fuarın en önemli özelliği dışardan ziyaretçilere kapalı olması. Tam profesyonellerin geldiği prestij bir fuar. Giriş bedeli 150 dolar. Üretici olmayan, al-sat yapan firmalar fuara katılımcı olarak değil ziyaretçi olarak alınıyor.

Trump, Çin’e 15 puan daha gümrük getirirse...

TUSİD Başkanı Bekir Topuz Un davetiyle fuarı takip et tik. Burada sorularımızı yanıtlayan Topuz, “Amerika kıtasının en prestijli fuarı bu. Bizim ikinci milli katılımımız. Güney ve Kuzey Amerika’daki tüm pazar burada. ABD’de yapılan 5’inci fuarımız bu. Her gruptan firma var, soğutma var, set üstü ekipmanları…” dedi.

Trump’ın Çin’e yüzde 25 olan gümrük vergilerini yüzde 35’e çıkardığını kaydeden Topuz, “Bir 15 puan daha getirirse bizim için büyük avantaj olur. ABD’nin endüstriyel mutfak ithalatı 64 milyar dolar civarında. Son 1 yılda bu ülkeye ihracatımızda yüzde 50 artış var. Türkiye, ABD’nin ithalatında 18. sırada. Ama toptancı bulmak lazım. Malı deposuna koyup dağıtacak birini bulmak lazım. ABD pazarından yüzde 1 pay alsak, ciddi bir tutar 640 milyon dolar eder. 10 yılı bulmaz bunu yakalarız” bilgilerini verdi.

Türk ürünlerini öğrenmeye başladılar

“Burada da en güçlü rakibimiz Çin” diyen TUSİD Başkanı ve İstanbul Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Topuz, “ABD’de verilenlere göre yüzde 50 daha ucuz. Kalite ABD kalitesi, fiyat yarı yarıya. Türk ürünlerini öğrenmeye başladılar” ifadelerini kullandı. Fuara Ticaret Bakanlığı ve İDDMİB’in de destekleriyle TÜSİAD üyeleri olarak katıldıklarını anlatan Topuz, şu bilgileri aktardı:

“ABD’nin uygulamaya başladığı ve artıracağını açıkladığı vergiler bizim için önemli bir avantaj yaratacak. Zaten son dönemde ki ziyaretlerimizle ABD pazarın da Türk ürünleri algısını güçlendirmeye başlamıştık. Bu sayede geçen yıl ABD’ye mutfak ekipmanları ihracatımız yüzde 27,8 artışla 285 milyon dolara çıktı ve Türk mutfak sektörümüzün en çok ihracat yaptığı 5’inci ülke oldu. ABD’ye ihracatımız ABD’nin toplam ithalatı içinde çok küçük görünse de gelecek için büyük bir potansiyel vaat ediyor. Biz bu ih racat artışının bir kartopu etki siyle devam edeceğini düşünü yoruz. Türk firmalarının ABD pazarına ilgisinin her geçen gün artması bizi önümüzdeki yıllarda daha iddialı hale getirecek. Hedefimizi ise 10 yıl içinde ABD’nin ithalatından yüzde 10 pay almak olarak belirledik.”

Her fuar katılımı pazarda nüfuz sağlıyor

Türk ürünlerinin yüksek kalitesine karşın Amerika’da üretilen ürünlere göre yüzde 50 daha ucuz olduğu hatta bazı ürünleri üçte bir fiyatına imal edebildikleri yineleyen Topuz, Çin, Meksika ve Avrupa markalarının hakim olduğu pazarda alıcıların Türk markalarını da öğrenmeye başladıklarını söyledi. Topuz, “Örneğin biz fuardan önce 5 kişilik satış ekibimizi gönderdik ve toplam 100 görüşme gerçekleştirdiler. Bunların yarısında bizim firmamızı bildiklerini söylediler. Dünya genelindeki fuarlara yaptığımız katılımlar firmalarımızın bilinmesini sağlıyor ve bize satış olarak dönüyor” diye konuştu. Topuz ayrıca, pazarda yer edinebilmek için ABD’ye özel ürünler üretilmesi ve sertifikalandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.