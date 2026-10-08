Enerji depolamada 5 GWh yarışı: Finansman ile hedef büyüyecek
Enerji depolama sektörü bu yıl 1 GWh hedefini yakaladı, gözünü gelecek yıl 5 GWh’ye çevirdi. EDEDER Başkanı Doğa Can Bayram, yatırımların daha da hızlanması için finansman maliyetlerinin düşmesi gerektiğini belirterek, “Daha ucuz finansmanın Türkiye’ye girmesiyle hedefimizi daha da yukarı taşıyabiliriz” dedi.
Türkiye enerji depolama sektöründe yatırımlar büyürken, sektör gelecek yıl kapasiteyi 5 gigavatsaat seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor. Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanı Doğa Can Bayram, bu yıl için belirlenen 1 GWh hedefinin yakalandığını, 2027 hedefinin ise 5 GWh olduğunu açıkladı. Bayram’a göre sektörün önündeki en kritik eşik ise finansman maliyetleri.
33,5 GW’lık proje havuzu
Türkiye’de depolamalı enerji yatırımlarında tahsis edilen kapasitenin 33 bin 500 MW’a ulaştığını belirten EDEDER Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, depolamanın artık güneş ve rüzgâr santrallerinin tamamlayıcı unsuru olmaktan çıkıp ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi. Kaya, yeni depolama yatırımlarının yeşil finansmandan daha fazla pay almasını beklediklerini belirterek, Türkiye’nin batarya ve enerji depolama sistemlerinde bölgesel üretim merkezi olmasını hedeflediklerini ifade etti.
“Türkiye’yi bölgenin bataryası haline getirmek istiyoruz” diyen Kaya, yazılım, batarya paketleme ve inverter gibi alanlarda üretim ve ihracat kabiliyetinin geliştiğini, ihracatın artırılması için Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.
Yatırımın önündeki kritik eşik finansman
Bayram, ilk depolama tesislerinin devreye girmesiyle sektörün uzun süredir savunduğu gelir modellerinin sahada karşılık bulmaya başladığını söyledi. Bu durumun bankaların ve uluslararası finans kuruluşlarının depolama yatırımlarına bakışını olumlu yönde değiştirdiğini belirten Bayram, depolamanın artık finanse edilebilir bir yatırım olarak kabul gördüğünü ifade etti. Bayram, “Bu seneki 1 gigavatsaat hedefimizi tutturduk. Seneye hedefimiz 5 GWh. Daha da üste taşıma, süreci hızlandırma şansı var. Bu da daha ucuz bir finansmanın Türkiye’ye girmesiyle olacak” dedi. Bayram, güneş veya rüzgâr santralinden bağımsız depolama yatırımlarının dahi kendi geri ödeme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.