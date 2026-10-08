Enerji depolamada 5 GWh yarışı: Finansman ile hedef büyüyecek

Türkiye enerji depolama sektöründe yatırımlar büyür­ken, sektör gelecek yıl kapa­siteyi 5 gigavatsaat seviyesi­ne çıkarmaya hazırlanıyor. Enerji Depolama Endüstri­leri Derneği (EDEDER) Baş­kanı Doğa Can Bayram, bu yıl için belirlenen 1 GWh hede­finin yakalandığını, 2027 he­definin ise 5 GWh olduğunu açıkladı. Bayram’a göre sektö­rün önündeki en kritik eşik ise finansman maliyetleri.

33,5 GW’lık proje havuzu

Türkiye’de depolamalı ener­ji yatırımlarında tahsis edilen kapasitenin 33 bin 500 MW’a ulaştığını belirten EDEDER Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, depolamanın artık gü­neş ve rüzgâr santrallerinin tamamlayıcı unsuru olmak­tan çıkıp ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi. Kaya, yeni depolama yatırımlarının yeşil finansmandan daha faz­la pay almasını beklediklerini belirterek, Türkiye’nin batar­ya ve enerji depolama sistem­lerinde bölgesel üretim mer­kezi olmasını hedefledikleri­ni ifade etti.

“Türkiye’yi bölgenin batar­yası haline getirmek istiyo­ruz” diyen Kaya, yazılım, ba­tarya paketleme ve inverter gibi alanlarda üretim ve ihra­cat kabiliyetinin geliştiğini, ihracatın artırılması için Ti­caret Bakanlığı ile görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Yatırımın önündeki kritik eşik finansman

Bayram, ilk depolama te­sislerinin devreye girmesiy­le sektörün uzun süredir sa­vunduğu gelir modellerinin sahada karşılık bulmaya baş­ladığını söyledi. Bu durumun bankaların ve uluslararası finans kuruluşlarının depo­lama yatırımlarına bakışını olumlu yönde değiştirdiğini belirten Bayram, depolama­nın artık finanse edilebilir bir yatırım olarak kabul gördü­ğünü ifade etti. Bayram, “Bu seneki 1 gigavatsaat hedefi­mizi tutturduk. Seneye he­defimiz 5 GWh. Daha da üs­te taşıma, süreci hızlandır­ma şansı var. Bu da daha ucuz bir finansmanın Türkiye’ye girmesiyle olacak” dedi. Bay­ram, güneş veya rüzgâr sant­ralinden bağımsız depolama yatırımlarının dahi kendi ge­ri ödeme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.