“Enerji krizini, yenilenebilir kaynaklarla çözmeliyiz”

Küresel enerji krizinin önemli gündem başlıklarından biri olduğunun altını çizen Üçay Mühendislik Enerji Grup Direktörü İlgin Eray, “Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan doğalgaz krizi, başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor” dedi.

Rusya'nın Kuzey Akım'dan gelen gazı süresiz kesme kararının ardından ham madde fiyatlarında ciddi artış yaşandığını söyleyen Eray, “Enerji krizinin derinden etkilediği Avrupa’da girdi maliyetlerinde yaşanan artış fiyatları da olumsuz yönde etkiledi. Artan maliyetlerle başa çıkamayan fabrikalar çareyi ya üretimi azaltmakta ya da tamamen durdurmakta bulmaya başladı. Fiyatların zirve yapması özellikle enerjiyi yoğun kullanan cam, kimya, kağıt, demir-çelik, alüminyum, gübre fabrikalarını zorlamaya başladı. Üretimde meydana gelen olumsuzluktan dolayı çoğu fabrika kapısına kilit vurmak zorunda kaldı” açıklamasını yaptı.

Yaşanan gelişmelerle birlikte Avrupa'da 1 milyon tona yakın alüminyum kapasitesinin devre dışı kalmış duruma geldiğini aktaran Eray, “Gözler önüne serilen tabloda Avrupa'da yaşanan süreçle birlikte alüminyum ve çinko tesislerinin kabaca yarısının kapandığı tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

“Avrupa'da yeni tasarruf tedbirleri uygulanıyor”

Küresel enerji krizi ile mücadele amacıyla Avrupa’da yeni tasarruf tedbirleri devreye alınmaya başlandığını aktaran Eray şöyle devam etti: “Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için tren seferlerini azaltmayı bile hedeflediğini açıkladı. Almanya'da, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatılmaya başlandı. Ayrıca önümüzdeki kış döneminde hastaneler dışındaki kamu binalarının 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacağı açıklanırken, ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlarda ise bu ısı 19 dereceden daha aşağıda olabileceği belirtildi. Kararla birlikte fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanların ise hiç ısıtılmaması gündemde. Belçika hükümeti ise artan enerji faturalarına karşı nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verirken İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı.”

Yaşanan kriz nedeniyle enerji fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyleyen Eray, “Bu krizi ülke olarak tamamem durduramayabiliriz. En azından yenilenebilir kaynaklarla ihtiyacı karşılamak için ciddi çalışmalar yapabiliriz. Şu anda Türkiye’de güneş ve rüzgar enerji santrallerinin toplam enerji üretimindeki payı yüzde 20’ye yaklaşmış durumda. Bunun daha da ileri gitmesi bizim elimizde” ifadelerini kullandı.