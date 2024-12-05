Enerji sanayicileri, ekipmanlarını ithal etmek istemiyor

Türkiye’nin kasım ayı iti­barıyla 115 bin Megavat (MW) seviyesine yaklaşan elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde temiz enerji kay­naklarının payı yüzde 59’a ula­şırken, enerji ekipmanlarının Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından üretilmesi kritik önem taşıyor. Türkiye’yi temiz enerji teknolojilerinde küme­lenme merkezi yapma hedefini vizyon olarak belirleyen Enerji Sanayicileri İş İnsanları Der­neği (ENSİA), bu alanda yatı­rım yapan yerel yönetimlerin, Türkiye’de üretilen ekipman­lar yerine maliyet avantajı su­nan ithal ekipman kullandık­larına dikkat çekti.

Enerji sek­töründe ana ve yan sanayide faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kur düzeyi, yüksek enf­lasyon, finansman kaynakları­na erişim sorunu ve sürekli ar­tan girdi maliyetleri sonucun­da rekabetçi üretim yapısından hızla uzaklaştıklarını belirten ENSİA Yönetim Kurulu Baş­kanı Alper Kalaycı, “Uzun sü­redir kamuoyumuzla ve kamu otoritelerimizle paylaştığımız bu durumun en somut sonucu, birer kamu kuruluşu olan yerel yönetimlerin inşa ettikleri pro­jelerde bile ithal ekipman kul­lanılmasıdır. Bu durum, üretim maliyetlerimizde yaşanan kro­nik sorunu en özlü şekilde orta­ya koyuyor” dedi.

“2035 revize hedefleri yerli üretim ile desteklenmeli”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın rüzgâr ve güneş enerjisi için açtığı Yenilene­bilir Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde yüzde 65 yerlilik koşulu aranırken, aynı kamu yönetiminin yerel otoritele­rinde bu oranın gözetilmedi­ğini kaydeden Kalaycı, “Bele­diyelerin gerçekleştirdikleri projelerde kullanılan ve Türki­ye’de yaklaşık 25 yıldır en yük­sek kalitede üretilen türbin ka­natlarının dahi ithal edilmesi­ni, bu durumun basına müjde olarak servis edilmesini anla­makta güçlük çekiyoruz” dedi.

Bugün itibarıyla rüzgâr, gü­neş, jeotermal, biyokütle, hid­roelektrik gibi temiz enerji kaynaklarında yerli üretilme­yen ekipman ve aksam sayısı­nın yok denecek kadar az oldu­ğuna dikkat çeken ENSİA Yö­netim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yerel yönetimlerin yap­tıkları enerji yatırımlarında, Türkiye’de uzun yıllardır en yüksek kalitede üretilen ekip­manlar yerine ithal ekipman kullanmalarının ülke kaynak­larının yurt dışına transferi olarak görmekteyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ta­rafından 2035 yılı için belirle­nen kurulu güç hedefi, rüzgâr ve güneş enerjisi toplamında 120 bin megavat olarak revize edildi.

Bu hedef, iki enerji tü­ründe bugüne kadar devreye alınan kurulu gücün dört katı­nın, gelecek 11 yılda inşa edile­ceği anlamına geliyor. Yaklaşık 100 milyar dolar yatırım anla­mına gelen bu hedefleri elbet­te alkışlıyor ve destekliyoruz. Ancak bu projelerin ekipman üretiminde ülkemizde konuş­lu şirketlerin yer alması da en az hedef koymak kadar önem­lidir diye düşünmekteyiz. Yerli enerjiyi ithal ekipman ile üret­mek yerine, değer zincirinin her halkasında ülkemizde yer­leşik şirketlerin yer almasını sağlamalıyız.”