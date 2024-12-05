Enerji sanayicileri, ekipmanlarını ithal etmek istemiyor
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye’nin temiz enerji kaynaklarının payı yüzde 59’a ulaşırken enerji ekipmanlarının Türkiye’de üretilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Kalaycı, ithal ekipman ile yerli üreticinin rekabetten uzaklaştığını kaydetti.
Türkiye’nin kasım ayı itibarıyla 115 bin Megavat (MW) seviyesine yaklaşan elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde temiz enerji kaynaklarının payı yüzde 59’a ulaşırken, enerji ekipmanlarının Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından üretilmesi kritik önem taşıyor. Türkiye’yi temiz enerji teknolojilerinde kümelenme merkezi yapma hedefini vizyon olarak belirleyen Enerji Sanayicileri İş İnsanları Derneği (ENSİA), bu alanda yatırım yapan yerel yönetimlerin, Türkiye’de üretilen ekipmanlar yerine maliyet avantajı sunan ithal ekipman kullandıklarına dikkat çekti.
Enerji sektöründe ana ve yan sanayide faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kur düzeyi, yüksek enflasyon, finansman kaynaklarına erişim sorunu ve sürekli artan girdi maliyetleri sonucunda rekabetçi üretim yapısından hızla uzaklaştıklarını belirten ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, “Uzun süredir kamuoyumuzla ve kamu otoritelerimizle paylaştığımız bu durumun en somut sonucu, birer kamu kuruluşu olan yerel yönetimlerin inşa ettikleri projelerde bile ithal ekipman kullanılmasıdır. Bu durum, üretim maliyetlerimizde yaşanan kronik sorunu en özlü şekilde ortaya koyuyor” dedi.
“2035 revize hedefleri yerli üretim ile desteklenmeli”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın rüzgâr ve güneş enerjisi için açtığı Yenilenebilir Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde yüzde 65 yerlilik koşulu aranırken, aynı kamu yönetiminin yerel otoritelerinde bu oranın gözetilmediğini kaydeden Kalaycı, “Belediyelerin gerçekleştirdikleri projelerde kullanılan ve Türkiye’de yaklaşık 25 yıldır en yüksek kalitede üretilen türbin kanatlarının dahi ithal edilmesini, bu durumun basına müjde olarak servis edilmesini anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.
Bugün itibarıyla rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, hidroelektrik gibi temiz enerji kaynaklarında yerli üretilmeyen ekipman ve aksam sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yerel yönetimlerin yaptıkları enerji yatırımlarında, Türkiye’de uzun yıllardır en yüksek kalitede üretilen ekipmanlar yerine ithal ekipman kullanmalarının ülke kaynaklarının yurt dışına transferi olarak görmekteyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2035 yılı için belirlenen kurulu güç hedefi, rüzgâr ve güneş enerjisi toplamında 120 bin megavat olarak revize edildi.
Bu hedef, iki enerji türünde bugüne kadar devreye alınan kurulu gücün dört katının, gelecek 11 yılda inşa edileceği anlamına geliyor. Yaklaşık 100 milyar dolar yatırım anlamına gelen bu hedefleri elbette alkışlıyor ve destekliyoruz. Ancak bu projelerin ekipman üretiminde ülkemizde konuşlu şirketlerin yer alması da en az hedef koymak kadar önemlidir diye düşünmekteyiz. Yerli enerjiyi ithal ekipman ile üretmek yerine, değer zincirinin her halkasında ülkemizde yerleşik şirketlerin yer almasını sağlamalıyız.”