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Enerji sanayicileri, ekipmanlarını ithal etmek istemiyor

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye’nin temiz enerji kaynaklarının payı yüzde 59’a ulaşırken enerji ekipmanlarının Türkiye’de üretilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Kalaycı, ithal ekipman ile yerli üreticinin rekabetten uzaklaştığını kaydetti.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’nin kasım ayı iti­barıyla 115 bin Megavat (MW) seviyesine yaklaşan elektrik enerjisi kurulu gücü içerisinde temiz enerji kay­naklarının payı yüzde 59’a ula­şırken, enerji ekipmanlarının Türkiye’de yerleşik şirketler tarafından üretilmesi kritik önem taşıyor. Türkiye’yi temiz enerji teknolojilerinde küme­lenme merkezi yapma hedefini vizyon olarak belirleyen Enerji Sanayicileri İş İnsanları Der­neği (ENSİA), bu alanda yatı­rım yapan yerel yönetimlerin, Türkiye’de üretilen ekipman­lar yerine maliyet avantajı su­nan ithal ekipman kullandık­larına dikkat çekti.

Enerji sek­töründe ana ve yan sanayide faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kur düzeyi, yüksek enf­lasyon, finansman kaynakları­na erişim sorunu ve sürekli ar­tan girdi maliyetleri sonucun­da rekabetçi üretim yapısından hızla uzaklaştıklarını belirten ENSİA Yönetim Kurulu Baş­kanı Alper Kalaycı, “Uzun sü­redir kamuoyumuzla ve kamu otoritelerimizle paylaştığımız bu durumun en somut sonucu, birer kamu kuruluşu olan yerel yönetimlerin inşa ettikleri pro­jelerde bile ithal ekipman kul­lanılmasıdır. Bu durum, üretim maliyetlerimizde yaşanan kro­nik sorunu en özlü şekilde orta­ya koyuyor” dedi.

“2035 revize hedefleri yerli üretim ile desteklenmeli”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın rüzgâr ve güneş enerjisi için açtığı Yenilene­bilir Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde yüzde 65 yerlilik koşulu aranırken, aynı kamu yönetiminin yerel otoritele­rinde bu oranın gözetilmedi­ğini kaydeden Kalaycı, “Bele­diyelerin gerçekleştirdikleri projelerde kullanılan ve Türki­ye’de yaklaşık 25 yıldır en yük­sek kalitede üretilen türbin ka­natlarının dahi ithal edilmesi­ni, bu durumun basına müjde olarak servis edilmesini anla­makta güçlük çekiyoruz” dedi.

Bugün itibarıyla rüzgâr, gü­neş, jeotermal, biyokütle, hid­roelektrik gibi temiz enerji kaynaklarında yerli üretilme­yen ekipman ve aksam sayısı­nın yok denecek kadar az oldu­ğuna dikkat çeken ENSİA Yö­netim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yerel yönetimlerin yap­tıkları enerji yatırımlarında, Türkiye’de uzun yıllardır en yüksek kalitede üretilen ekip­manlar yerine ithal ekipman kullanmalarının ülke kaynak­larının yurt dışına transferi olarak görmekteyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ta­rafından 2035 yılı için belirle­nen kurulu güç hedefi, rüzgâr ve güneş enerjisi toplamında 120 bin megavat olarak revize edildi.

Bu hedef, iki enerji tü­ründe bugüne kadar devreye alınan kurulu gücün dört katı­nın, gelecek 11 yılda inşa edile­ceği anlamına geliyor. Yaklaşık 100 milyar dolar yatırım anla­mına gelen bu hedefleri elbet­te alkışlıyor ve destekliyoruz. Ancak bu projelerin ekipman üretiminde ülkemizde konuş­lu şirketlerin yer alması da en az hedef koymak kadar önem­lidir diye düşünmekteyiz. Yerli enerjiyi ithal ekipman ile üret­mek yerine, değer zincirinin her halkasında ülkemizde yer­leşik şirketlerin yer almasını sağlamalıyız.” 