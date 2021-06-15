Enerji sektörü, Solar İstanbul’da bir araya geliyor

Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Depolama, E-Mobilite ve Dijitalleşme Fuarı, enerji sektörünü 22-25 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek.

TG EXPO tarafından Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER), Güneş Enerjisi Yatırımcılar Derneği (GÜYAD), İş Adamları Derneği (ENSİA) iş birliği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) destekleriyle organize edilen fuar, 26. ICCI-Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ile eş zamanlı düzenlenecek.

Başta Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Rusya, Hindistan, Amerika, Çin, Tayvan ve Kore’den olmak üzere 38 ülkeden 2 bin 500’ü yabancı toplam 8 bin iş insanı enerji sektöründeki son teknoloji ürünleri yerinde inceleme fırasatı bulacak.

İkili iş görüşmeleri yapılacak

Fuardaki B2B Alım Heyeti Programı kapsamında ihracatçı firmalar, başta Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde gelen sektör profesyonelleri bir araya gelerek ikili iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak.

Ayrıca güneş paneli üreticilerinden elektrik depolama çözümlerine, elektrikli otomobil, otobüs ve drone’lardan elektrikli araç sarj sistemlerine, enerji verimliliği, akıllı finansman yöntemlerinden siber güvenlik sistemlerine kadar yüzlerce katılımcı şirketi ve uzmanı bir araya getirecek olan fuarda, son teknolojik ürünler görücüye çıkacak.