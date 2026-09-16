Enerji sektörü yeni yetenek haritasını kadınlarla çiziyor

Akkök Holding tara­fından FutureBright iş birliğiyle gerçek­leştirilen 'Enerji Sektörün­de Kadın İstihdamı Araştır­ması', genç kadınların enerji sektörünü en çok tercih ettik­leri alanlar arasına taşıdığı­nı ortaya koyuyor. Araştırma, kadın istihdamının yalnızca eşitlik açısından değil, enerji sektörünün büyümesi ve ni­telikli insan kaynağı ihtiyacı­nın karşılanması konusunda da önemli bir potansiyel sun­duğunu gösteriyor.

Enerji sektörü önümüzde­ki dönemin en büyük rekabe­tini teknoloji alanında değil, nitelikli insan kaynağında ya­şayacak. Özellikle yenilene­bilir enerji, dijitalleşme ve ya­pay zekâ yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte sektör farklı disiplinlerden yetenek­lere ihtiyaç duyuyor. Akkök Holding tarafından FutureB­right iş birliğiyle gerçekleşti­rilen 'Enerji Sektöründe Ka­dın İstihdamı Araştırması' da bu dönüşümün en dikkat çe­kici göstergelerinden birini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre genç kadınlar enerji sek­törünü kariyer planlarında en çok tercih ettikleri alanlar arasına taşıyor.

Enerji, gençler için yükselen kariyer alanına dönüşüyor

Enerji, uzun yıllar boyunca daha çok mühendislik, saha operasyonları ve ağır çalışma koşullarıyla anılan sektör­lerden biri oldu. Ancak ener­ji dönüşümüyle birlikte sek­törün ihtiyaç duyduğu insan kaynağı da değişiyor. Bugün veri analitiği, yapay zekâ uy­gulamaları, dijital sis­temler, sürdürülebi­lirlik, finans, pro­je yönetimi ve müşteri deneyi­mi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış çalışan­lara ihtiyaç duyulu­yor. Bu değişim, ener­ji sektörünü gençler açısından daha cazip bir kariyer alanı haline geti­rirken kadınların sektöre ilgi­sini de artırıyor.

Akkök Holding’in yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlar, bu değişimin rakamlara da yansıdığını kanıtlıyor. Genç kadınların çalışmak istedi­ği sektörlerde otomotiv yüz­de 38 ile ilk sırada yer alırken, enerji yüzde 36 ile ikinci, sa­vunma sanayii ise yüzde 33 ile üçüncü sırada bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin yüzde 89'u mezuniyet sonra­sında enerji sektöründe çalış­mayı istediğini ifade ediyor. Katılımcılar enerji sektörü­nü prestijli, geleceği parlak ve uluslararası kariyer fırsatları sunan bir çalışma alanı ola­rak değerlendiriyor.

Kadınların yüzde 88'i enerji sektörünü prestijli buluyor

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akenerji Yö­netim Kurulu Başkanı Öz­lem Ataünal'a göre bu tablo, enerji sektörünün insan kay­nağı açısından önemli bir dö­nüşüm yaşadığını gösteriyor. Ataünal, enerji sektörünün artık yalnızca üretim ve da­ğıtım faaliyetlerinden ibaret görülmediğini, iklim değişik­liğiyle mücadele, enerji gü­venliği, dijital dönüşüm ve ye­ni teknolojilerle birlikte çok daha geniş bir çalışma alanı­na dönüştüğünü belirtiyor. Bu değişimin gençlerin kari­yer tercihlerine de yansıdığı­nı ifade eden Ataünal, sek­törün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kayna­ğının çeşitlenmesinin geleceğin enerji eko­sistemi açısından önemli ol­duğunu söylüyor.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de kadın­ların enerji sektörüne ilişkin algısı. Beyaz yaka kadınların yüzde 88'i enerji sektöründe çalışmayı prestijli bulurken, yüzde 86'sı sektörün geleceği­ni parlak görüyor. Katılımcıla­rın yüzde 81'i enerji şirketle­rinin insan kaynağına yatırım yaptığını düşünürken, yüzde 74'ü kadınlar için yeterli ka­riyer fırsatı bulunduğunu ifa­de ediyor. Buna karşılık teknik alanlara yönlendirme eksikli­ği, rol model sayısının sınırlı olması ve bazı çalışma koşul­larına ilişkin algılar kadınların önünde hâlâ aşılması gereken başlıklar olarak öne çıkıyor.

Araştırmadan öne çıkan bulgular

-Genç kadınların çalışmak istediği sektörlerde enerji, yüzde 36 ile otomotivin ardından ikinci sırada yer alıyor.

-Üniversite öğrencilerinin yüzde 89'u mezuniyet sonrasında enerji sektöründe çalışmak istiyor.

-Beyaz yaka kadınların yüzde 88'i enerji sektörünü prestijli buluyor.

-Katılımcıların yüzde 86'sı enerji sektörünün geleceğini parlak görüyor.

-% 81'i enerji şirketlerinin insan kaynağına yatırım yaptığını düşünüyor.

-Yüzde 74'ü kadınlar için sektörde yeterli kariyer fırsatı bulunduğunu ifade ediyor.

Kadınların enerji sektörünü tercih etmesinde yüksek maaş, uluslararası kariyer imkânları, yenilikçi teknolojilerle çalışma fırsatı ve sürdürülebilirliğe katkı sunma isteği öne çıkıyor.

Teknik alanlara yönlendirme eksikliği, rol model sayısının yetersizliği ve saha çalışma koşullarına ilişkin algılar kadınların önündeki temel engeller arasında yer alıyor.

-Enerji sektörü neden daha fazla yeteneğe ihtiyaç duyuyor?

-Yenilenebilir enerji yatırımları yeni uzmanlık alanları oluşturuyor.

-Dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamaları farklı disiplinlerden yetenek ihtiyacını artırıyor.

-Enerji şirketleri mühendisliğin yanı sıra veri analitiği, yazılım, sürdürülebilirlik, finans ve proje yönetimi gibi alanlarda da insan kaynağı arıyor.

-Artan yatırım hacmi, nitelikli iş gücünü sektörün en önemli rekabet başlıklarından biri haline getiriyor.

İlgiyi kalıcı kariyere dönüştürmek gerek

Özlem Ataünal, kadınların enerji sektörüne yönelik ilgisinin tek başına yeterli olmadığını, bu ilginin uzun vadeli kariyer hedeflerine dönüşmesini sağlayacak çalışma ortamlarının oluşturulmasının önem taşıdığını belirtiyor. Kadınların teknik görevlerde, saha operasyonlarında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının sektörün ihtiyaç duyduğu yetenek havuzunu genişleteceğini ifade eden Ataünal, farklı bakış açılarını bir araya getiren ekiplerin değişen teknolojiye uyum sağlama ve yenilik üretme konusunda daha güçlü bir performans ortaya koyduğunu vurguluyor.

Araştırma, enerji sektöründe yaşanan dönüşümün yalnızca yeni yatırım alanlarıyla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Sektörün büyümesi için finansman, teknoloji ve altyapı kadar nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması da önem kazanıyor. Kadınların enerji sektörüne ilgisinin artması, şirketler açısından daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşma fırsatı sunarken, bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için kapsayıcı insan kaynakları uygulamalarının yaygınlaşması gerekiyor.

'Kadın Enerjisi' ile dönüşüme destek

Bu yaklaşım doğrultusunda, Akkök Holding’in enerji sektöründeki şirketleri Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından yürütülen 'Kadın Enerjisi' programı, kadınların sektörde daha güçlü temsil edilmesini destekleyen uygulamaları bir araya getiriyor. Program kapsamında istihdam süreçlerinden kariyer gelişimine, mentorluk çalışmalarından liderlik programlarına kadar farklı uygulamalar hayata geçiriliyor. Amaç, kadınların yalnızca enerji sektörüne girişini değil, teknik görevlerde ve yönetim kademelerinde uzun vadeli kariyer yolculuklarını da desteklemek.