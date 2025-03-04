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Enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlara odaklanılmalı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, sanayicilerin enerji ve çevre alanında karşılaştıkları zorlukları değerlendirdi. Kaynakları daha etkin kullanmanın önemine vurgu yapan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız “Enerji tasarrufu sağlayacak modern teknolojilere yatırım kaçınılmaz” dedi.

Dünya Gazetesi
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Enerji ve çevre konu­larında sanayicilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri, ASKON Bursa’nın ev sahipliğinde dü­zenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, sanayicilerin enerji ve çevre alanında karşı­laştıkları zorlukları değerlen­dirmek ve çözüm önerileri ge­liştirmek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

ASKON Bursa Yönetim Ku­rulu Başkanı Emre Yıldız, Enerji ve Çevre Komisyon Başkanı Selçuk Özlü ile birlik­te komisyon üyeleri, ASKON Enerji ve Tabii Kaynaklar Sek­tör Başkanı Fatih Aydın ve eki­binin katılımıyla gerçekleşti­rilen toplantıda, sanayicilerin üretim süreçlerinde karşılaş­tıkları enerji temini, enerji ve­rimliliği ve çevresel sürdürü­lebilirlik konuları ele alındı.

“Sanayimizin geleceği için kritik unsur”

Enerji verimliliğinin sana­yinin sürdürülebilir büyüme­si ve aynı zamanda doğal kay­nakları daha etkin kullanmak, çevresel etkileri azaltmak ve sanayimizin uluslararası re­kabet gücünü artırmak açısın­dan da kritik olduğunu vurgu­layan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, sanayicilerin enerji tasarrufu sağlayacak modern teknoloji­lere yatırım yapmasının kaçı­nılmaz olduğunu belirtti.

Yıldız, “Günümüz dünyasın­da enerjiye olan talep sürekli artıyor ve buna paralel olarak enerji maliyetleri de yükseli­yor. İşletmelerimizin bu ma­liyetleri minimize edebilmesi için akıllı üretim sistemlerine, otomasyon çözümlerine ve ye­nilenebilir enerji kaynakları­na yatırım yapması gerekiyor. Enerji verimliliği uygulama­ları, sanayicimizin kısa vade­de maliyet avantajı sağlaması­na yardımcı olurken, uzun va­dede küresel ölçekte rekabet gücünü artıracaktır. Özellikle enerji yönetim sistemlerinin devreye alınması, atık ısı geri kazanımı ve dijital enerji izle­me teknolojilerinin kullanıl­ması büyük tasarruf sağlaya­caktır” dedi.

Maliyetler de düşecek

ASKON Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektör Başkanı Fa­tih Aydın ise sanayide ener­ji kullanımına yönelik gün­cel gelişmeleri değerlendirdi. Üreticilerin artan enerji mali­yetleri karşısında yenilenebi­lir enerji kaynaklarına yönel­mesinin kaçınılmaz hale gel­diğini belirten Aydın, “Dünya genelinde sanayide kullanılan enerji kaynakları hızla dönü­şüyor.

Fosil yakıtların maliye­tinin ve çevresel etkilerinin artması, yenilenebilir enerji­ye geçmeyi teşvik ediyor. Ülke olarak da cari açığımızın bü­yük bir kısmı bilindiği üzere enerji ithalatından kaynak­lanıyor. Yenilenebilir enerji sistemlerine geçişimiz, hem sanayicilerimizin maliyetle­rini düşürmesi hem de enerji ithalatımızı daha kontrol edi­lebilir seviyelere çekmesi açı­sından büyük önem taşıyor.

Bugün sanayide kullanılan elektriğin önemli bir kısmı ye­nilenebilir kaynaklardan sağ­lanabilir hale geldi. Ancak iş­letmelerin bu dönüşümü da­ha hızlı gerçekleştirebilmesi için yatırım teşvikleri, finans­man destekleri ve uygun regü­lasyonlar büyük önem taşıyor. ASKON olarak, sanayicileri­mizin enerji alanındaki dönü­şümüne katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam ede­ceğiz” ifadelerini kullandı.

Teşvikler daha etkin kullanılmalı

Sanayicilerin enerji verim­liliği konusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ge­rektiğini ifade eden Yıldız, ka­mu destekleri ve teşvik me­kanizmalarının daha etkin kullanılmasının da önemine dikkat çekerek, “İşletmeleri­mizin enerji verimliliği yatı­rımlarını artırması için dev­let teşviklerinden daha fazla faydalanması gerekiyor. Bu anlamda ASKON olarak, bu alanda farkındalık yaratma­ya ve sanayicilerimizin en iyi uygulamalara erişimini sağla­maya devam edeceğiz.” ifade­lerini kullandı