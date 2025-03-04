Enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlara odaklanılmalı

Enerji ve çevre konu­larında sanayicilerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri, ASKON Bursa’nın ev sahipliğinde dü­zenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi, sanayicilerin enerji ve çevre alanında karşı­laştıkları zorlukları değerlen­dirmek ve çözüm önerileri ge­liştirmek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

ASKON Bursa Yönetim Ku­rulu Başkanı Emre Yıldız, Enerji ve Çevre Komisyon Başkanı Selçuk Özlü ile birlik­te komisyon üyeleri, ASKON Enerji ve Tabii Kaynaklar Sek­tör Başkanı Fatih Aydın ve eki­binin katılımıyla gerçekleşti­rilen toplantıda, sanayicilerin üretim süreçlerinde karşılaş­tıkları enerji temini, enerji ve­rimliliği ve çevresel sürdürü­lebilirlik konuları ele alındı.

“Sanayimizin geleceği için kritik unsur”

Enerji verimliliğinin sana­yinin sürdürülebilir büyüme­si ve aynı zamanda doğal kay­nakları daha etkin kullanmak, çevresel etkileri azaltmak ve sanayimizin uluslararası re­kabet gücünü artırmak açısın­dan da kritik olduğunu vurgu­layan ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, sanayicilerin enerji tasarrufu sağlayacak modern teknoloji­lere yatırım yapmasının kaçı­nılmaz olduğunu belirtti.

Yıldız, “Günümüz dünyasın­da enerjiye olan talep sürekli artıyor ve buna paralel olarak enerji maliyetleri de yükseli­yor. İşletmelerimizin bu ma­liyetleri minimize edebilmesi için akıllı üretim sistemlerine, otomasyon çözümlerine ve ye­nilenebilir enerji kaynakları­na yatırım yapması gerekiyor. Enerji verimliliği uygulama­ları, sanayicimizin kısa vade­de maliyet avantajı sağlaması­na yardımcı olurken, uzun va­dede küresel ölçekte rekabet gücünü artıracaktır. Özellikle enerji yönetim sistemlerinin devreye alınması, atık ısı geri kazanımı ve dijital enerji izle­me teknolojilerinin kullanıl­ması büyük tasarruf sağlaya­caktır” dedi.

Maliyetler de düşecek

ASKON Enerji ve Tabii Kaynaklar Sektör Başkanı Fa­tih Aydın ise sanayide ener­ji kullanımına yönelik gün­cel gelişmeleri değerlendirdi. Üreticilerin artan enerji mali­yetleri karşısında yenilenebi­lir enerji kaynaklarına yönel­mesinin kaçınılmaz hale gel­diğini belirten Aydın, “Dünya genelinde sanayide kullanılan enerji kaynakları hızla dönü­şüyor.

Fosil yakıtların maliye­tinin ve çevresel etkilerinin artması, yenilenebilir enerji­ye geçmeyi teşvik ediyor. Ülke olarak da cari açığımızın bü­yük bir kısmı bilindiği üzere enerji ithalatından kaynak­lanıyor. Yenilenebilir enerji sistemlerine geçişimiz, hem sanayicilerimizin maliyetle­rini düşürmesi hem de enerji ithalatımızı daha kontrol edi­lebilir seviyelere çekmesi açı­sından büyük önem taşıyor.

Bugün sanayide kullanılan elektriğin önemli bir kısmı ye­nilenebilir kaynaklardan sağ­lanabilir hale geldi. Ancak iş­letmelerin bu dönüşümü da­ha hızlı gerçekleştirebilmesi için yatırım teşvikleri, finans­man destekleri ve uygun regü­lasyonlar büyük önem taşıyor. ASKON olarak, sanayicileri­mizin enerji alanındaki dönü­şümüne katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam ede­ceğiz” ifadelerini kullandı.

Teşvikler daha etkin kullanılmalı

Sanayicilerin enerji verim­liliği konusuna stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ge­rektiğini ifade eden Yıldız, ka­mu destekleri ve teşvik me­kanizmalarının daha etkin kullanılmasının da önemine dikkat çekerek, “İşletmeleri­mizin enerji verimliliği yatı­rımlarını artırması için dev­let teşviklerinden daha fazla faydalanması gerekiyor. Bu anlamda ASKON olarak, bu alanda farkındalık yaratma­ya ve sanayicilerimizin en iyi uygulamalara erişimini sağla­maya devam edeceğiz.” ifade­lerini kullandı