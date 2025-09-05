Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu: YEKA kapasite artışı yarışması için takvim belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde 2025 YEKA yarışmalarına ilişkin takvimi duyurdu ve detayları paylaştı.

Bayraktar'ın açıklamasına göre; kasım ve aralık ayında 1150 MW rüzgâr ve 850 MW güneş olmak üzere toplam 2 bin MW’lık kapasite tahsisi için yarışma yapılacak.

Rüzgâr enerjisine dayalı santraller; Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya’da kurulacak.

Büyüklükleri 110 MW ila 500 MW arasında değişecek toplam 6 proje olacak.

Güneş enerjisinde 9 yarışma

Bakan Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti:

- Güneşte ise Elâzığ, Kahramanmaraş, Erzurum, Bolu, Eskişehir, Mardin ve Van’da büyüklükleri 40 MW ila 260 MW arasında değişen YEKA GES için 9 yarışma düzenleyeceğiz.

- Geçen yıl Kıyı Kanunu’nda yapılan değişiklikle denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilmesinin önü açılmıştı.

- Bu kapsamdaki ilk yüzer güneş santrali için de ihalemizi yapacağız.

- Manisa’da bulunan Demirköprü HES rezervuar alanında yüzer GES kurulumu amacıyla 35 MW büyüklüğünde bir kapasiteyi tahsis edeceğiz.

Başvuru fiyatları belli oldu

Enerji Bakanı Bayraktar, yarışma başvurularında birim elektrik enerjisi alım fiyatı için teklif edilebilecek tavan fiyatın 5,50 Euro-cent/kWh olacağını ifade etti.

Rüzgâr enerjisine dayalı yarışmalar için 3,50 Euro-cent/kWh, güneş enerjisine dayalı yarışmalar için 3,25 Euro-cent/kWh’e kadar açık eksiltme yöntemi uygulanacak.

Taban fiyata ulaşılması durumunda minimum 10 bin Euro/MW başlangıç bedeli üzerinden katkı payı artırılması yöntemiyle yarışmalara devam edilecek.

Satış süresi 60 ve 72 ay

Bakan Bayraktar "YEKA-RES yarışmalarında serbest piyasada satış süresini 72 ay, YEKA-GES yarışmalarında ise 60 ay olarak belirledik" dedi.

Bayraktar şöyle devam ett:

- Serbest piyasada satış süresinin tamamlanmasının ardından 20 yıl süreyle ihale bedeli üzerinden alım garantisi olacak. Ayrıca kullanılacak aksamlarda daha önceden olduğu gibi asgari yerlilik oranını arayacağız.