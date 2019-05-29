Enerji verimliliği global pazarda rekabet gücünü artıracak

29 Mayıs 2019

Son yıllarda küresel ısınmanın etkisinden dolayı sera gazı salımını azaltma, fosil yakıtların yerine daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma ve enerjide maliyetleri düşürme hedefleri doğrultusunda globalde bir değişim süreci yaşanıyor. Bu durum, Türkiye iklimlendirme sektörüne de yön veriyor. Sektördeki değişimle bugün kullanılan teknolojilerin, yakın zamanda yerini daha çevreci ve enerji verimliliği yüksek ürünlere bırakacağı öngörülüyor.

Özellikle soğutucularda yaşanan dönüşüm tüm iklimlendirme pazarını etkilerken, enerji verimliliğine ilişkin getirilen sınırlamalar da mevcut ürün tasarımlarının yenilenmesini zorunlu hale getiriyor. Şu anda pazarda bulunan ürünlerin neredeyse tamamını yeni şartlara uyumlu hale getirmek gerektiğini söyleyen sektör temsilcileri, bu noktada Ar-Ge ve Ür-Ge’ye yönelik yatırımların kritik önem taşıdığını vurguluyor. Son dönemde yerli üreticilerin globaldeki gelişmeleri yakından takip ederek, ürünlerini yeni şartlara uygun hale getirdiğine dikkat çeken sektör temsilcileri, dönüşüm kapsamında yürütülen çalışmaların Türkiye iklimlendirme sektörünün global arenadaki rekabetçi yapısını güçlendireceğini belirtiyor.

Son yıllarda iklimlendirme cihazlarının enerji tüketimi önemli bir konu haline gelirken, bu durum üreticilerin artık son kullanıcı ve yatırımcılara yönelik daha sürdürülebilir, daha verimli ürünlerin yanında binaların diğer hizmetleriyle bütünleşik, uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir çözümler sunmalarını zorunlu kılıyor. Bu noktada enerji verimliliğini esas alan cihazlara yönelim ise sektörün gelişiminde rol oynayan başlıca etmenlerin başında geliyor.

Bu kapsamda son dönemde iklimlendirme sektöründe ozon tabakasına zarar veren ürünlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. Küresel ısınmayla birlikte gündeme gelen enerji tasarrufu ve emisyonu düşürmeye dair sektördeki en kayda değer gelişmenin küresel ısınma potansiyeli düşük gazların kullanımındaki artış olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, bugün itibarıyla global iklimlendirme sektörünün önceliklerinden biri olan Global Warning Potential (GWP) kriterleriyle sektörün yeniden yapılandığını ve geçişin özellikle ev tipi klimalarda daha hızlı olduğunu vurguluyor.

Bu noktada özellikle Avrupa’da enerji verimliliğine yönelik önemli gelişmelerin yaşandığını ve iklimlendirme sektörünün kendini bu doğrultuda yeniden dönüştürdüğünü belirten sektör temsilcileri, Türkiye iklimlendirme sektörü için önemli olan Avrupa pazarında yok olmamak için yeni trendlere ayak uydurmanın gerekli olduğunun altını çiziyor. Bugün itibarıyla kullanılmakta olan R410a soğutucu akışkana göre küresel ısınma potansiyeli daha düşük olan R32 gaz kullanımının Avrupa’da oldukça arttığını, Türkiye’de de bu yönde çalışmaların hızlandığını kaydeden sektör temsilcileri, dönüşümü daha da hızlandırıp avantajlı konuma geçmek adına tüketici tercihlerinde de R32 gazını kullanan ürünlere yönelik bir değişimin olması gerektiğini vurguluyor.

Dijitalleşmeyen firmalar sistem dışı kalacak

Küresel ölçekte Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde tüm sektörlerin de dönüşüm sürecine girmesi kaçınılmaz bir son olarak görülüyor. Endüstri 4.0’ın temel başlıklarından biri olan enerji verimliliği ve küresel ısınma da iklimlendirme sektörünü doğrudan ilgilendiriyor. Bu doğrultuda iklimlendirme sektörünün Endüstri 4.0 yönelerek dijitalleşmesi önem taşıyor. Sektör temsilcileri, dijitalleşmeyen firmaların sistem dışına itileceğini vurguluyor. Dolayısıyla sektörün çatı örgütleri, globalde Endüstri 4.0’a öncülük eden kuruluşlar ile iş birliği yaparak, firmalara dijitalleşmenin önemini anlatıyor.

Uzmanlara göre iklimlendirme sektöründe yapılabilecek Endüstri 4.0 hazırlıklarının başında üretim hatlarının dijitalleştirilmesi geliyor. Akıllı şebeke uygulamalarına ve mekân dışı denetlemeye özgü iklimlendirme cihazı ve sistemi tasarımlarını kapsayan inovasyon çalışmalarının yapılması da önem taşıyor. Bulut veri sistemleri oluşturulması ve projelendirme, tasarım ve üretim sırasındaki tedarik ve hizmetlerin bu sisteme dahil edilmesi de gerekiyor. Dönüşüm sürecinin sadece teknoloji yatırımlarıyla da sınırlı kalmaması gerekiyor.

Teknolojiyi kullanacak insan kaynağının da dönüşümde payının oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Bu doğrultuda Çok sayıda küçük ölçekli ve genç yöneticili firmaların oluşmasının desteklenmesi, Mavi yakalıların eğitilmesi, ‘kod yazma’ ve ‘algoritma kurma’nın öğretilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca meslek içi eğitimlerin yaygınlaştırılması için firmalar arası ve üniversiteler ile iş birliği yapılması, üretim tesislerinde ayrık ve yenilenebilir/atık kaynaklı enerji tesislerinin kurulması da dönüşümün bir parçası olarak gösteriliyor.

Küresel pazardan alınan pay iki katına çıkarılabilir

Gelişen teknoloji ve son kullanıcıda artan çevre bilincine paralel globalde yaşanan dönüşüm kapsamında son yıllarda daha çevreci ve enerji verimliliğini esas alan ürünlere odaklanan Türkiye iklimlendirme sektörü, söz konusu çalışmalarla hem global arenadaki rekabetçi yapısını sürdürmeyi hem de ihracatını artırmayı planlıyor. İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği’nden (İSKİD) alınan verilere göre; ısıtma, soğutma, klima ve tesisat ekipmanları dahil global iklimlendirme sektörünün pazar büyüklüğü 2018 yılı itibarıyla 181 milyar dolara ulaştı. 2023 yılında ise söz konusu büyüklüğün 251 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ise global pazardan yaklaşık yüzde 2.5 pay alıyor. Gelişen teknoloji ve çevre bilinciyle Türkiye’nin inovatif gelişmelere açık olduğunu ve Türkiye’de yenilenebilir enerji, hibrid ve düşük enerji tüketimli sistemlere doğru genel bir yönelimin bulunduğunu söyleyen sektör temsilcilerine göre mevcut şartlarda Türkiye’de global iklimlendirme pazarından alınan payı en az iki katına çıkarabilecek potansiyel var.

Öte yandan Türkiye iklimlendirme sektörü, geniş bir üretim kapasitesine de sahip. Ürün bazında 2018 itibarıyla Türkiye’nin split klimada 797 bin 704, klima santralında 14 bin 38, fancoilde 118 bin 22, ısı esanjöründe 1.182 bin, soğutma grubu 945, paket klima (rooftop) 823, VRF iç ünite 24 bin 316 adet üretim kapasitesi bulunuyor. 2000 yılında Türkiye’de özellikle split klima üretilmezken küresel pazardaki dört markanın üretime başlamasıyla Türkiye’nin Avrupa’nın tüm gereksinimini karşılayacak bir kapasiteye ulaştığını belirten sektör temsilcilerine göre, yaşadığı teknolojik dönüşümle Türkiye, özellikle split klimada bugün itibarıyla üretim kapasitesi ve pazar büyüklüğü bakımından Avrupa’da lider konumda bulunuyor.

İhracat 2018’de yüzde 15 arttı

Globalin önde gelen iklimlendirme ürünleri ihracatçıları arasında gösterilen Türkiye, yaşanan ekonomik durgunluk ve kurdaki dalgalanmalara bağlı olarak 2018 yılında iç pazarda daraldı. Bu daralmayı telafi etmek için dış pazarla odaklanan sektör, ihracatını ise artırdı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nden (İSİB) alınan verilere göre, yıllardır yakaladığı büyüme trendini sürdüren Türkiye iklimlendirme sektörü, 2018 yılında iç pazar yüzde 8 ila 10 küçüldü. Ancak ihracatı büyümeye devam eden sektör, tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. 2018 yılında 2017’ye göre ihracatını yüzde 15 artıran sektör, toplam ihracatını yaklaşık 3.9 milyar dolardan 4.5 milyar dolara çıkardı. 2018 yılında sektörün ithalatı ise 2017’ye göre yaklaşık yüzde 6 düştü ve yaklaşık 5.6 milyar dolardan 5.3 milyar dolara geriledi. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 olan sektör, bu yılın ilk çeyreğinde ise beklenen seviyede olmasa da ihracatını artırmayı sürdürdü.

Sektör, bu yıl sonunda en az yüzde 10’luk artış ile 5 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyor. Sektörün 2018 yılı ihracatı alt kategoriler bazında da önemli gelişmeler kaydetti. İSKİD’in verilerine göre, 2018’de gerçekleşen yaklaşık 4.5 dolarlık ihracattan ısıtma sistemleri ve ekipmanları 1.25 milyar dolar, hava arıtma sistemleri ve ekipmanları 640 milyon dolar, havalandırma ve klima sistemleri ve ekipmanları 880 milyon dolar, tesisat sistemleri ve ekipmanları 1.76 milyar dolar pay aldı.

530 milyon dolar ile Almanya en çok ihracat yapılan ülke oldu

İç pazardaki daralmayı ihracata odaklanarak telafi eden Türkiye iklimlendirme sektörü, 2018 yılında en çok ihracatı ise AB ülkelerine gerçekleştirdi. İSKİB verilerine göre, 530 milyon dolarla Almaya, Türkiye iklimlendirme ürünleri ihracatında ilk sırada verdi. Almanya’yı 310 milyon dolarla İngiltere, 254 milyon dolarla İtalya, 194 milyon dolarla Romanya, 176 milyon dolarla Fransa takip etti. AB ülkeleri dışında 150 milyon dolarla Irak, 104 milyon dolarla Özbekistan ve 99 milyon dolarla Azerbaycan Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkele arasında yer aldı. 2018 yılında kilogram başına ihracatta da Almaya 7.4 dolar ile Türkiye’nin ihracatında ilk sırada yer aldı. Almanya’nın yanı sıra İspanya 7 dolar, İtalya 6.7 dolar ve Fransa 5.8 dolarla Türkiye’nin kilogram başına en çok yaptığı ülkeler arasında bulunuyor.

Genel ihracatın yanı sıra Türkiye iklimlendirme sektörünün kilogram başına birim fiyatında da kayda değer gelişmeler yaşanıyor. Bugün itibarıyla sektörün 1.3 dolar olan Türkiye geneli ihracat birim fiyatının, Türkiye’nin genel ihracat birim fiyatından üç kat daha fazla olduğuna dikkat sektör temsilcileri, bunun da sektörün katma değeri yüksek ürünler üretip sattığı anlamına geldiğini söylüyor. Orta vadede sektörün kilogram başına birim fiyatının 5.5 dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıklayan sektör temsilcileri, bunun için üreticilere katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam etmelerini, Ar-Ge ve teknolojisi yatırımlarına ağırlık vermelerini öneriyor.

Sektörün dış pazarlarını büyütme çalışmaları sürüyor

Bu yıla dair 5 milyar dolarlık ihracat hedefi kapsamında çalışmalarını hızlandıran sektör, ihracat yaptığı coğafayayı da büyütmeyi planlıyor. Bu konuda gerek firmalar tarafından gerekse sektör temsilcisi dernek ve birlikler tarafından birçok çalışma yürütülüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında sektör, yeni pazarlara hem ihracat yaptığı coğrafyayı genişletmeyi hem de sıkıntı yaşanan mevcut pazarlarına alternatif pazarlar oluşturmayı planlıyor.

Bu kapsamda yeni pazarlar olarak Türkiye’ye uzak coğrafyaları hedefleyen sektör, Güney Amerika ve Afrika’ya açılırken Rusya’da kaybettiği pazarı tekrardan kazanmak için de çalışmalarını hızlandırdı. Söz konusu pazarlarda katıldıkları sektörel fuarlar ve düzenledikleri ticari heyet organizasyonlarında Türkiye iklimlendirme ürünlerinin kalitesiyle bu pazarların ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, uzun ve kalıcı ilişkiler kurulduğunda sektörün buralarda daha güçlü rekabet şansı elde edeceğini söylüyor.

Ar-Ge için prosedürlerin kolaylaştırılması talep ediliyor

Tüm avantajlarına rağmen Türkiye iklimlendirme sektörü birçok sıkıtı da yaşıyor. Küreselleşmenin getirdiği pazar ve rekabet şartlarında özellikle dış piyasalarda rekabet edebilmek için Ar-Ge ve Ür-Ge’nin bir zorunluluk olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, Türkiye iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmalarının daha çok KOBİ’lerden oluştuğuna, bunun için de eğitim seviyesi yüksek Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına kaynak ve personel ayırmanın kolay olmadığına dikkat çekiyor.

Ayrıca yeni Ar-Ge kanununun KOBİ ölçeğindeki firmalara istenilen yararı sağlayamadığını savunan sektör temsilcileri, bu durumun ilerleyen yıllarda uluslararası rekabette sektörü zorlayacağını, Ar-Ge desteklerinin KOBİ düzeyinde yaygınlaştırılması için ilgili prosedürlerin kolaylaştırılması gerektiğini vurguluyor. Öte yandan enerji verimliliği yüksek ürünlerin piyasada yaygınlaştırılması ve verimliliği düşük cihazların enerji verimliliği yüksek cihazlara dönüşümü için devlet teşviklerine de ihtiyaç olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, sektörün nitelikli iş gücü bulma ve finansal kaynak oluşturma noktasındaki sıkıntılarının da giderilmesini istiyor.