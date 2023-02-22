1 megavatsaat elektriğin fiyatı belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,01 azalışla 1 milyar 592 milyon 481 bin 665 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-10.00 ve 18.00 saatlerinde 3 bin 650 lira, en düşük saat 16.00'da 2 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 59 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 81 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin 650 lira, en düşük 2 bin 301 liradan işlem gördü.