1 milyon aileye güneş paneli ve ısı pompası desteği

İngiltere Enerji Bakanı Ed Miliband’ın duyurduğu yeni Sıcak Evler Planı düşük gelirli hanelerin enerji maliyetlerini azaltmak için kapsamlı bir konut dönüşümü programı olarak öne çıkıyor.

Plan, güneş paneli, batarya, ısı pompası ve yalıtım gibi teknolojilerin bazı gruplara ücretsiz sunulmasını öngörürken, diğer ev sahiplerine ise daha çok kredi odaklı bir destek modeli getiriyor.

Dar gelirlilere doğrudan ve ücretsiz enerji desteği

Programa göre dar gelirli aileler, vergilerle finanse edilen yeni 5 milyar sterlinlik kamu yatırımı üzerinden 9-12 bin sterlin değerinde enerji iyileştirmelerini ücretsiz alabilecek. Bu paket içinde güneş paneli ve batarya kurulumu gibi çözümler yer alıyor. Sosyal konutlarda ise cadde cadde dönüşüm yaklaşımıyla, mahalle ölçeğinde toplu iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

Isı pompası hibesi

Planın genel ayağında ise ısı pompaları için 7 bin 500 sterlinlik hibe öne çıkıyor. Kiracılar için de ev sahiplerine daha sıkı kurallar getirileceği, soğuk-nem-küf sorunları yaşayan hanelerin korunacağı belirtiliyor.

Başbakan Keir Starmer, sıcak bir evin “lüks değil temel hak” olduğunu vurgulayarak planın enerji faturalarını düşürmeyi amaçladığını söyledi.