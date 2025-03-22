1 Nisandan itibaren geçerli olacak: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor!

Enerji ve doğal gaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan 2025 itibarıyla başlıyor. Aboneler artık devlet desteğini faturalarda görebilecek.

Sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli

NTV'de yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla elektrik faturalarında düzenleme yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) dağıtım şirketlerine konuyla ilgili yazı gönderildi.

Doğal gaz faturaların için de BOTAŞ harekete geçti. Çalışmaların artık sonuna gelindi ve takvim belirlendi.

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da yer alacak.

Bu şekilde, faturada hem gerçek maliyet hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise; ödenmesi gereken tutar yazılacak.

⁠Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli.

Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme olmayacak.

Öte yandan, 1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir dönem başladığı açıklanmış, Türkiye ortalamasında tüketim yapanlar ayda 414 TL fatura öderken, daha fazla elektrik kullananların faturası kabaracağı belirtilmişti.