1 trilyon dolarlık petrol kavgası: Exxon ve Chevron Londra'da karşı karşıya

ExxonMobil ve Chevron, Guyana açıklarında yer alan ve değeri 1 trilyon doları aşan Stabroek petrol sahasında yüzde 30 hisse için Londra'da tahkim sürecine girdi.

Uyuşmazlık, Eylül 2023’te Chevron’un 53 milyar dolar karşılığında devralmayı kabul ettiği ABD’li enerji şirketi Hess’in, Stabroek sahasındaki yüzde 30 hissesine dayanıyor. ExxonMobil, sahadaki yüzde 45’lik payı ve ortak işletme anlaşması (JOA) kapsamında, Hess’in satışa sunduğu pay üzerinde "ilk alım hakkına" sahip olduğunu öne sürüyor.

Cnooc da sürece dahil oldu

Sahanın yüzde 25’ine sahip olan Çinli enerji şirketi Cnooc da benzer bir önalım hakkı talep ederek dava açmış durumda. Her iki şirket de Chevron’un Hess’i devralması halinde sahadaki dengeyi ve kontrolü kaybetmekten endişe ediyor.

Stabroek sahası: Küresel enerji arzı için kritik alan

Stabroek sahası, yaklaşık 11 milyar varil olarak tahmin edilen rezerv büyüklüğüyle son yılların en stratejik enerji keşiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Sahada halen üretim devam ederken, yeni keşiflerle bu miktarın daha da artması bekleniyor. Tahkim sürecinden çıkacak karar, yalnızca ExxonMobil-Chevron-Cnooc üçgenindeki mülkiyet dengesini değil, küresel enerji arzı ve yatırım trendlerini de etkileyebilir.