1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 797 lira olarak belirlendi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 40 milyon 627 bin 314 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 50 milyon 130 bin 315 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 797 lira, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 763 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 336 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 257 lira 16 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 257 milyon 769 bin 904 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 254 milyon 932 bin 898 metreküp olarak kayıtlara geçti.